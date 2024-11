Önnek is garantáltan el fog menni a gusztusa ettől a konzervtől

Higanyt találtak többféle tonhalas konzervben egy brit kutatás alkalmával. Ahogy a vásárlók ezt megtudták, szabadulni akartak a terméktől. A figyelmeztetést a WHO is megerősítette, mert a vegyület veszélyes a terhes nőkre és a gyermekekre is, de elősegíti a daganatos megbetegedéseket is.