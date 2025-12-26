Elbocsátási hullám fut végig Románia nyugati részének autóipari üzemein, miután a német autógyártás jelenlegi válsága a térség ellátási láncaiba is begyűrűzött. Több gyár már bejelentette a létszámleépítést, egy aradi üzem pedig teljes bezárással számol, termelését az Európai Unión kívülre helyezik át:

ez pedig több ezer család megélhetését sodorhatja veszélybe.

Kivált Bihar és Arad megyében súlyos a helyzet. Nagyváradon két autóipari vállalatnál indul kollektív létszámleépítés, míg az Arad megyei Borosjenő városában egy több mint ezer embert foglalkoztató autóalkatrész-gyár bezárása várható.

A közvetlen ok a német autóipar történelmi léptékű visszaesése. A romániai gyárak jelentős része ugyanis a német piacra termel, így az ottani termeléscsökkenés azonnal begyűrűzik.

Békési Csaba, a Bihar Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség (AJOFM) ügyvezető igazgatója szerint már most láthatók a válság jelei: mint mondta, kollektív elbocsátási szándékokat regisztrálnak, melyek az autóiparból érkeznek. Jelenleg két olyan vállalat van, amellyel már megkezdték a hivatalos eljárást, mindkettő közvetlenül az uniós piacra gyárt.

A Digi24 szerint Nagyváradon a tervek szerint jövőre mintegy 120 dolgozót bocsát el egy olyan üzem, amely kormánykerekeket gyárt a német piac számára. Borosjenőn egy több mint ezer főt foglalkoztató autóalkatrész-gyár teljes bezárását jelentették be. A termelést az unión kívülre helyezik át, ami a térség számára komoly gazdasági sokkot jelent.

Adrian Codirlașu, a CFA Románia elnöke kijelentette,

„az egyik fő tényező az autógyártás csökkenése az Európai Unióban, különösen Németországban, ami az európai gyártók piaci részesedésének visszaesésével függ össze”.

A legnagyobb német autóipari csoportok harmadik negyedéves profitja 76 százalékkal zuhant, csupán 1,7 milliárd euróra, ami 15 éves mélypontnak számít. Emiatt a németeknél idén akár 50 ezer munkahelyet is megszüntethettek. Ám a válság Európán is túlmutat, a globális autópiac szintén visszaesésben van. Eközben amúgy a magyar autóipar sem túl izmos.

A szakértők egyetértenek abban, hogy amennyiben a német és az európai autóipar nem talál gyors kiutat a válságból, Románia autóipari beszállítói továbbra is komoly kockázatnak lesznek kitéve.