A Randstad mintegy 400 hazai vállalati döntéshozót érintő felmérése alapján a cégek 44 százaléka számít árbevétel-növekedésre 2026-ban, 35 százalékuk stagnálást vár, és csak mintegy 10 százalékuk kalkulál visszaeséssel.

Akik növekedést várnak, azoknak a többsége 4-10 százalékos bővüléssel számol, ami mérsékelt, fenntartható növekedési pályát jelez. A magyar cégek régiós szintén optimistábbak a cseh és a román vállalatoknál, mivel utóbbiaknál alacsonyabb a növekedést várók aránya, a bizonytalanoké pedig jóval magasabb.

A legnagyobb üzleti kihívást a bérköltségek jelentik, miközben a hatékonyság és a produktivitás növelése erős fókuszba került. A cégek 26 százaléka tervez létszámbővítést, 12 százaléka leépítést, 17 százaléka pedig nem tervezi pótolni a távozó munkavállalókat.

A legkeresettebb területek a felmérés alapján az IT, mérnöki és technológiai pozíciók, míg a termelési és logisztikai állások iránt csökken a kereslet.

A toborzásnál a legnagyobb problémát az irreális fizetési elvárások, valamint a tapasztalathiány jelentik.

Béremelést a vállalatok 97 százaléka tervez idén, azonban az infláció csökkenésével az emelés üteme is mérséklődik. A home office gyakorlata érdemben nem mutat változást a Randstad adatai alapján, továbbra is a kétnapos hibrid modell dominál. Ugyanakkor új szakaszba lépett az AI-használat: már a cégek 37 százaléka támogatja aktívan és bővíti a mesterséges intelligencia alkalmazását, és a technológiába vetett bizalom is nő.