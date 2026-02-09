Újpesten, a Városkapu közelében található Aradi utcában, jelenleg irodáknak és raktáraknak helyet adó területen valósulhat meg a Rezideo, vagyis az Indotek Group lakóingatlan márkájának lakóingatlan-fejlesztése. A tervezett beruházás során a több, 4-6 emeletes épületből álló komplexumban zömében kisebb alapterületű, a piaci átlaghoz képest kedvező árú társasházi lakásokat alakítanának ki, reagálva a fővárosi lakáspiacon egyre erősebben jelentkező keresletre.

Az ingatlan tulajdonosa az Otthon Start Program keretében magáncélú kiemelt beruházás státuszt kért a projektre, amelynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A fejlesztés környezetében már most is inkább lakóingatlanok találhatók, így az iroda- és raktárfunkció átalakítása lakófunkcióra jobban illeszkedik a környék igényeihez, továbbá összhangban van a fővárosi lakhatási válságot csökkenteni szándékozó törekvésekkel.

Jelenleg az érintett területen a burkolt felületek dominálnak, a zöldfelület aránya alacsony. A Rezideo fejlesztésének egyik alapvető célja, hogy a terület rendezésével és funkcionális újragondolásával jelentősen növekedjen a zöldfelületek aránya. A tervek szerint a lakónegyedben a fás, parkosított területek aránya a jelenlegi elenyésző szintről 25 százalékra emelkedik, ami hozzájárul a kellemesebb mikroklímához, a nyugodt lakókörnyezet kialakításához és a helyi életminőség javításához.

A beruházás – a kiemelés pozitív elbírálását követően – 2027 második felében indulhat és várhatóan 2030-ra készül el teljesen.