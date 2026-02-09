Az illetékes magyar hatóságok kérték Kulja András mentelmi jogának felfüggesztését, ezt jelentette be hétfőn Roberta Metsola. Az Európai Parlament (EP) elnöke a kérést a testület jogi szakbizottságának továbbította.

Az EP hivatalosan semmilyen információt sem szokott kiadni a mentelmi ügyekről, így az okukat sem, de a Tisza Párt közleménye alapján az előzmény Takács Péter egészségügyi államtitkár feljelentése az EP-képviselő ellen rágalmazás miatt.

„A büntetőfeljelentést már megtettem, ott védi a mentelmi jog, ezt nyilván nem fogják kiadni. Viszont elindítok egy kártérítési peres eljárást is, arra viszont már nem terjed ki a mentelmi jog intézménye” – emlékeztetett az államtitkár által tavaly elmondottakra a Telex.

Kulja korábban arról írt a közösségi médiában, hogy korrupciógyanús ügyben lehet érintett az államtitkár a sógora révén.

Takács szerint viszont sógora csak alkalmazott volt a lélegeztetőgép-bizniszben érintett cégben, amiből 2022-ben 8 milliárd forintnyi osztalékot szedett ki a tulajdonos.

„Elfogadhatatlan, hogy miközben a Fidesz és a kormányhoz köthető propagandagépezet nap mint nap valótlan állításokkal és politikai lejárató kampányokkal árasztja el a nyilvánosságot, addig ellenzéki politikusokat a közösségi médiában tényekkel alátámasztott Facebook-posztok miatt büntetőeljárással próbálnak meg elhallgattatni” – közölte reagálásképpen hétfőn a Tisza Párt, jelezve, minden olyan ügyet ki fognak vizsgálni, melyben „bizonyíthatóan a magyar adófizetők pénzét herdálták el vagy játszották át szűk érdekcsoportoknak”.

Kulja András eszerint kijelentette, „a közéleti vita szabadsága a magyar demokrácia alapja kellene, hogy legyen. A politikai felelősség kérdéseiről szóló véleménynyilvánítás nem lehet büntetőeljárások tárgya.” A tiszás képviselő leszögezte, többször kezdeményezték Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, és kész ugyanazt a feltételt támasztani: „ha a kormány megszavazza Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, akkor a csatlakozás pillanatában minden, a velem szemben indított – politikailag motivált– ügyben lemondok mentelmi jogomról”.