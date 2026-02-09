Távozik a horvát kormányból Marin Piletic munka-, nyugdíjügyi, család- és szociálpolitikai miniszter, utódja a rijekai klinikai kórházközpont jelenlegi igazgatója, Alen Ruzic lesz – jelentette be hétfőn Andrej Plenkovic miniszterelnök.

Plenkovic a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) elnökségének és nemzeti tanácsának együttes ülése után az MTI szerint azt közölte:

Kapcsolódó Végre rájöttek a magyarok Horvátország legnagyobb titkára

Piletic az ágazatában végzett, tartósan megterhelő munka miatt visszatér a parlamentbe, a miniszteri tisztséget Alen Ruzic veszi át.

Emlékeztetnek, Piletic távozására azt követően került sor, hogy tavaly év végén eszkalálódott az inkluzív támogatás bevezetése körüli ügy. Az ellátást a fogyatékossággal élő személyek számára hozták létre a meglévő jogosultságok egyesítése és növelése érdekében. A rendszert a kezdetektől késedelmek jellemezték a kérelmek elbírálásában, és a korábban ismertetett adatok szerint mintegy 15 ezer igénylő halt meg, mielőtt döntés született volna jogosultságukról.

A zágrábi közigazgatási bíróság nem jogerős ítéletében nemrég kimondta: az eljárást a kérelmező halálától függetlenül le kell folytatni, és jogosultság megállapítása esetén az állam köteles az örökösöknek kifizetni a támogatást a kérelem benyújtásának napjától a kérelmező haláláig terjedő időszakra.

Plenkovic hangsúlyozta:

Piletic távozása nem az ítélet következménye, hanem kettejük közös megállapodásán alapul.

Az inkluzív támogatás ügye mellett az elmúlt hónapokban több, a tárcát érintő jogi kérdés is felmerült: decemberben az alkotmánybíróság megsemmisítette a személyi asszisztenciáról szóló törvény egyes, „diszkriminatív és korlátozó” rendelkezéseit.

Pileticet még négy éve, 2022. április 29-én nevezték ki miniszterré.

Utódja, Alen Ruzic 2020 óta a rijekai klinikai kórházközpont igazgatója. A legutóbbi helyhatósági választásokon a HDZ jelöltjeként indult a Tengermellék-Fennsík megyei elöljárói tisztségért. Rijeka városi képviselője és a megyei közgyűlés tagja. Kardiológus, egyetemi oktató és kutató, a rijekai egyetem orvostudományi karának rendes professzora.