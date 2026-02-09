Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,89 forintról 376,64 forintra csökkent 18 órakor, napközben 376,43 forint és 378,23 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése alig változott, a reggeli 412,19 forintról 412,17 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 318,82 forintról 316,57 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1852 dollárról 1,1897 dollárra változott.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!