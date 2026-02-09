Jeffrey Epstein több áldozata is szerepel egy vasárnap közzétett hirdetésben, amely nagyobb átláthatóságot követel a kormánytól, miközben az továbbra is nyilvánosságra hoz dokumentumokat a néhai szexuális bűnelkövető ügyével kapcsolatban – persze alaposan szétcenzúrázva az iratokat.

A CNN azt írja, a World Without Exploitation nevű szervezet által készített videóban

nők osztanak meg magukról régi fényképeket, és felszólítják Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy hozza nyilvánosságra az Epstein elleni különböző vizsgálatok összes iratát.

The most important ad you will see on Super Bowl Sunday. You don’t “move on” from the largest sex trafficking ring in the world. You expose it. #StandWithSurvivors pic.twitter.com/cpDmdYJAA2 — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 8, 2026

Mindez akkor történik, amikor az amerikai igazságügyi minisztérium továbbra is vizsgálatok kereszttüzében áll amiatt, hogy mit tett közzé, illetve mit takart ki a nyilvánosságra hozott dokumentumokban.

Chuck Schumer szenátusi vezető egy közösségi médiás bejegyzésben úgy jellemezte a videót, mint „a legfontosabb hirdetés, amelyet a Super Bowl vasárnapján látni fogunk”.

„Nem lehet egyszerűen továbblépni a világ legnagyobb szexkereskedelmi hálózatán” – írta a szenátor. „Az egész történetet fel kell tárni.”

Jeffrey Epstein bűntársa, Ghislaine Maxwell egyébként ma zárt ajtók mögött tesz vallomást a Capitoliumban. A nő, akit 2021-ben kiskorúak szexuális kizsákmányolása és más bűncselekmények miatt elítéltek, amerikai idő szerint ma reggel jelenik meg a Képviselőház Felügyeleti Bizottsága előtt. Fontos azonban megjegyezni, hogy James Comer, a bizottság elnöke arra számít, hogy

Maxwell az önvád elkerüléséhez fűződő alkotmányos jogára (az ötödik alkotmánykiegészítésre) hivatkozik,

és valójában nem tesz érdemi vallomást.