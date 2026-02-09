Török Gábor szerint hiába szeretné a választók többsége az Orbán Viktor és Magyar Péter közötti miniszterelnök‑jelölti vitát, erről kizárólag politikai érdek és kalkuláció dönt.

Posztja szerint a politikai elemző úgy látja,

vita csak „akkor lesz, ha mindkét fél úgy gondolja, számára hasznosabb megtartani, mint elkerülni”.

Felelevenítette, 2006 óta Orbán Viktor egyetlen választás előtt sem vállalt hasonló vitát, mert politikai érdekei ezt nem indokolták. Török szerint általános szabály, hogy aki vezet, nem akar vitával kockáztatni, míg a hátrányban lévő fél számára a vita esélyt adhat a felzárkózásra és a bizonytalanok megszólítására. Továbbá döntő szempont az is, egy politikus mennyire tart attól, hogy a vita elutasítása gyávaságként jelenik meg a választók szemében.

2026-ban csak két esetben lehet valódi esély miniszterelnök‑jelölti vitára: ha a Fidesz hátrányban érzi magát, és ezért mégis érdekelt lesz a vitában, illetve ha Magyar Péter egy ilyen helyzetben úgy ítéli meg, hogy számára nagyobb kockázat lenne visszalépni, mint kiállni. Minden más forgatókönyv esetén a vita esélye továbbra is a nullához közelít

– állapította meg az elemző.

Ahogy a 24.hu emlékeztet, az aHang megbízásából készült friss közvélemény‑kutatásból az derül ki, hogy a magyar társadalom egyértelmű többsége szeretné, ha a 2026-os országgyűlési választások előtt nyilvános miniszterelnök‑jelölti vitát tartanának Orbán Viktor és Magyar Péter között. Ez alapján a választók 60 százaléka támogatja a vitát, miközben csupán 21 százalék ellenzi. A demográfiai bontásból az is kirajzolódik, a vita iránti igény különösen erős a fiatalabb és aktív korú választók körében, míg az idősebbek között nagyobb a megosztottság.

A pártpreferencia szerinti eltérések is beszédesek: a Tisza Párt szavazóinak elsöprő többsége támogatná a vitát, az ellenzéki szavazók körében is magas az igény, míg a Fidesz szavazói az egyetlen csoport, ahol az ellenzők vannak többségben.