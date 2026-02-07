A szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárak voltak a hazai töltőállomásokon. A benzin havi átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A tárca hozzátette, hogy rendszeresen egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon januárban is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint:

A 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 555 forint volt, ami 4 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 559 forintos átlagárnál.

A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 570 forintot tett ki, ami 3 forinttal maradt el a szomszédos országok 573 forintos átlagától.