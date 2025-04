Az északi-tengeri olajfajta ára egy hét alatt több mint 17 százalékkal csökkent, ennek hatásai pedig csütörtöktől mutatkoznak meg igazán a kutakon.

A holtankoljak.hu azt írja, április 10-től a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal fog csökkeni. Ez várhatóan fokozatosan megjelenik a kutak áraiban is, melyet követően a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökkenhet.

Szerdán, április 9-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 604 Ft/liter

Gázolaj: 613 Ft/liter