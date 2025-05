Az eddigi tapasztalatok szerint nagyon hasznos lehet, ha szájvizet teszünk a mosógépbe, jót tehet a készüléknek és a ruháknak is – írta meg a Dívány.

A szájvíz eredeti funkciója mellett sebészeti fertőtlenítőszerként is használták. Antibakteriális hatásának köszönhetően azonban mosás közben is hasznos lehet, ugyanis a benne lévő alkoholnak és a különféle antibakteriális szereknek köszönhetően képes semlegesíteni a szagokat. Ha dohos vagy penészes szag terjeng a mosógépben, akkor általában a kellemetlen szagokat a ruhák is átveszik.

A szájvíz antimikrobiális szer, elpusztítja a baktériumokat és a gombákat. Már kis mennyiségben is fertőtleníti például az edzéshez használt ruhát, a zoknikat vagy a konyharuhákat.

A szájvíz a fehér ruhák ragyogását is megőrzi, mert a benne lévő alkoholnak köszönhetően segíthet lebontani és eltávolítani a foltokat és az elszíneződéseket.

A szájvíz puhává is teszi a ruhákat, ha öblítőként használjuk.

A használatához körülbelül 1-1,5 deciliter alkoholos szájvizet kell a mosógép dobjába önteni, ha öblítőként használjuk, akkor pedig az ennek fenntartott tárolóba. Fontos, hogy alkoholos, és ne gél állagú szájvizet használjunk, hiszen ez segít lebontani a mosószermaradványokat is.

A housedigest.com arra is felhívja a figyelmet, hogy mielőtt a mosáshoz adnánk a szájvizet, feltétlenül meg kell nézni az összetevőket. Hogy ne foltosodjon a ruha, cukormentes, alkohol alapú változatot kell választani. Az alkoholmentes változat nagyszerű a szájnak, de nem fogja úgy eltüntetni a szagokat és a foltokat a ruhából, ahogyan reméljük.