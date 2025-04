Mezőszentgyörgyi Dávid, a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban azt mondta:

már másfél milliárd forint káruk keletkezett a juhtartóknak a ragadós száj- és körömfájás betegség megjelenése miatt, miután hozzávetőleg 20 százalékkal csökkent a bárány ára.

A juh- és kecsketartókra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint ami általánosságban a ragadós száj- és körömfájásra érzékeny többi fajra, tehát nekik is maradéktalanul be kell tartaniuk a hatósági intézkedéseket - magyarázta. Hozzátette: ez a juh- és kecskeágazat esetében is azt jelenti, hogy

Győr-Moson-Sopron, valamint Komárom-Esztergom vármegyében a három kijelölt körzetből nem lehet állatot kiszállítani,

továbbá legeltetési korlátozás, valamint kötelező érvényű zárva tartás van érvényben.

Az ország más területein a kiszállítás, illetve a közvetlen vágóhídi szállítás lehetősége adott.

Az ügyvezető igazgató arra is kitért, hogy pénteken Ausztria és Szlovénia korlátozást vezetett be, de a tranzitot ezek az államok sem tiltják, lepakolás nélkül szabad az út a fő piac, Olaszország felé az állat-egészségügyi előírások fokozott betartása és fertőtlenítés mellett. De az olasz hatóságok is fokozottan figyelnek, indokolt esetben vérvizsgálatot rendelnek el a magyarországi állományoknál a mentesség igazolására. Hétfő délelőttig egy darab fertőzöttséget sem állapítottak meg, tehát ilyen szempontból szerencsés a helyzet.

Kevésbé jó hír, hogy

a betegség megjelenése előtti 2500 forint/kilós ár a múlt héten már 1900 forintra mérséklődött, tehát már biztosan keletkezett ágazati kár, de egyelőre örülnek, hogy a juh- és kecskeágazatban legalább a kiszállítást meg tudják oldani.

Arra a kérdésre, hogy csökkent-e a magyar bárány iránti kereslet, azt válaszolta, hogy inkább bizonytalanság van. Amikor megjelent Magyarországon a száj- és körömfájás, egy hétre teljesen leállt a forgalom Olaszországba is, de miután kiderült, hogy az érintett területekről nem szabad szállítani, illetve megbizonyosodtak arról, hogy más területeken nincs további „kitörés”, óvatosan el tudott indulni a forgalom. Mezőszentgyörgyi Dávid jelezte: mindez nyilván az árakat negatív irányba befolyásolja. „Bár az olaszok is megpróbáltak más piacokhoz fordulni, ilyen rövid idő alatt ekkora mennyiségű bárányt Európában nem lehet pótolni” - tette hozzá.

Ráadásul Románia felől is zárlat van a kiskérődzők pestise miatt június 9-ig. Élő bárányt Romániából most nem lehet kihozni, pedig esetleg ez jelenthetne alternatívát, illetve a spanyol bárány, de ott nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség, és az árak is elég magasak, ezért az olasz kereskedők próbálnak a magyar piac mellett maradni.

Inkább bizonytalanság van a piacon, mint nagyon nagy keresletcsökkenés

- mondta Mezőszentgyörgyi Dávid,

A magyar kereskedők kereslettől függően 100-150 ezer bárányt exportálnak külföldre a húsvéti időszakban. Jó eséllyel idén is átlépik a százezret, de erről csak az ünnepek után lehet a mérleget vonni.

Sok termelőnél a bárány az egyetlen bevételi forrás. Ha az 1900 forintos árral számolunk, ez egy 20-24 kilós báránynál körülbelül 40 ezer forintot jelent, míg a betegség megjelenése előtti időben 50 ezer forintot is lehetett volna érte kapni. A jövedelmezőséget szintén befolyásolja, hogy a legeltetési tilalom miatt szénával kell az állatokat etetni, ami magasabb költségekkel jár

- mondta a szakértő. Arra is kitért, hogy aki 60 vagy 80 százalékos szaporulataránnyal működik, annál biztos, hogy nehézséget fog okozni a bárány nyomott vágóhídi ára.