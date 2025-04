Rábapordányban is kimutatták a ragadós száj- és körömfájás vírust egy szarvasmarhatelepen – jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebookon. Mint mondta, a gyanús esetről bejelentés érkezett ezért vett mintát az állategészségügyi hatóság. A laboratóriumi vizsgálat ma délután megerősítette a fertőzés jelenlétét – tette hozzá. A telepet azonnali hatállyal zárlat alá helyezték, és megkezdődtek a járványügyi protokoll szerinti intézkedéseket, ez azt jelenti, hogy előkészítik a teljes állatállomány, mintegy 600 tejelő tehén, leölését. Nagy István elmondta, a lehetséges kontaktgazdaságokat is felkutatják.

A telephely környékén 3 kilométeres védőőrizetet alakítottak ki, 10 kilométeres körzetben pedig megfigyelést végeznek, emellett várható, hogy más területeket is vizsgálat alá vetnek.

A szakminiszter kiemelte a vírus emberre nem veszélyes, és kérik az állattatókat, hogy a meghozott intézkedéseket tartsák be, és figyeljék az állatok egészségi állapotát.