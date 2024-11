Nehézfémek szennyezik a híres csokit, bajba sodródott a svájci gyártó

Svájc nagyon büszke árui minőségére, de most ez meginoghat, mert a Lindt elismerte, hogy nem is olyan minőségi a csokija, mint amilyennek hirdeti magát. Az amerikaiak már egyébként is perelték a céget, egyes termékeiben ugyanis magas volt a kadmium, illetve az ólomszint.