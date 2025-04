Nagy István nyomatékosan ismét arra kért minden gazdálkodót, hogy a saját állataik megóvása érdekében továbbra is tartsák be a hatósági előírásokat; csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei rábapordányi szarvasmarhatelepen 875 állatot kellett felszámolni a ragadós száj- és körömfájás vírusa miatt – közölte az agrárminiszter pénteken közösségi oldalán. Nagy István elmondta: mivel a szarvasmarhatelep szerves része egy sertéstelep is, ezért járványügyi szempontból a malacokat is fel kell számolni.

A miniszter jelezte:

a munka elvégzéséhez minden személyi és tárgyi feltétel adott, a helyszínen vannak az állategészségügyi hatóság munkatársai és az egyenruhások is.

Közölte:

a tetemeket egy Pereszteg melletti külterületen, az állami ATEV telephelyén földelik el. A hatóság által ez a legalkalmasabb kijelölt terület erre, ami évtizedek óta ezt a célt szolgálja.

Itt monitoring kutakat állítanak fel és a honvédség biológiai laboratóriuma is kitelepül a lakosság legnagyobb biztonsága érdekében – ismertette.

Nagy István azt kérte, figyeljenek az állattartó telepeken

a ki- és behajtó járművekre,

az eszközökre, gépekre,

a munkaruhára és a lábbelikre.

Továbbá ne használjanak más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt.

Az agrárminiszter hozzátette:

a szabályokat szigorúan ellenőrzik és be is tartatják.

Kiemelte: zajlik a járványügyi nyomozás annak kiderítésére, hogyan ugorhatott 60 kilométert a vírus a korábbi fertőzött telephez képest.