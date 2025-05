A felnőtt tartalmak megosztására szakosodott OnlyFans hamarosan új tulajdonoshoz kerülhet: a brit székhelyű Fenix International ugyanis már tárgyalásokat folytat egy befektetői csoporttal, amely akár 8 milliárd dollárra – mintegy 2852 ezer milliárd forint – is értékelheti a céget.

Az Index beszámolója alapján a megbeszélések élén a Los Angeles-i központú Forest Road Company áll, amely a média, a digitális eszközök és a megújuló energiaforrások terén is aktív szereplő.

A tárgyalások már március óta zajlanak, és bennfentesek szerint akár heteken belül megszülethet a megállapodás – bár az sem kizárt, hogy végül meghiúsul. A vállalat egy másik lehetőséget is vizsgál: a részvénykibocsátást.

A 2020-as járványidőszakban berobbant OnlyFans gyorsan a felnőttipar meghatározó szereplőjévé vált. A platform lehetővé teszi az alkotóknak, hogy fizetős előfizetésért cserébe osszák meg anyagaikat. Az oldal 2023 végére 6,6 milliárd dolláros bevételt ért el – míg 2020-ban ez az összeg mindössze 375 millió dollár volt.

A cég egyedüli tulajdonosa Leonid Radvinsky ukrán–amerikai üzletember, aki 2018-ban vásárolta meg a platformot. A brit nyilvántartások szerint az elmúlt három évben több mint 1 milliárd dollárnyi osztalékot vett ki a vállalatból.

Ugyanakkor a platform nemcsak pénzügyi szempontból kelt érdeklődést: reputációs kockázatai miatt több nagybank és intézményi befektető is tartózkodik az üzlettől. A Reuters tényfeltáró riportjai szerint a múltban megjelentek rajta gyermekpornográf és nem beleegyezésen alapuló tartalmak is, valamint szexkereskedők is kihasználták a rendszert.

A részt vevő befektetők kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a Forest Road sem kívánta kommentálni a híreket – ahogy maga az OnlyFans sem.