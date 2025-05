A kínai tulajdonú Temu – amely villámgyorsan vált az amerikai piac egyik meghatározó szereplőjévé az olcsó, Kínából importált termékeivel – most stratégiát vált.

A PDD Holdings érdekeltségébe tartozó online piactér a „helyi teljesítési” modellre áll át, és aktívan toboroz amerikai eladókat, hogy csak helyben raktározott árucikkeket kínáljon. Ezzel kikerülheti a növekvő vámokat és a kis csomagokra vonatkozó, úgynevezett de minimis szabályozás szigorítását is.

A fordulatot az Egyesült Államok által bevezetett magas importvámok kényszerítették ki. Az új vámterhek hatására a Temu – és riválisa, a Shein – árai drasztikusan emelkedtek.

A Temu most már nyíltan meg is jeleníti a vámköltséget a pénztárnál, míg a Shein egyes termékei 300 százalékkal is drágábbak lettek.

A Temu még februárban kérte a kínai gyárakat, hogy tömegesen szállítsák termékeiket amerikai raktárakba, de ezek a készletek idővel kifogynak. Ha a vámok tartósan magasak maradnak, az árak tovább nőhetnek.

A nagy amerikai kereskedelmi láncok, például a Walmart és a Target, eddig nem emeltek árakat, de egyre nagyobb nyomás alatt állnak. Eközben az Amazon is kritikákat kapott, amiért részletesen láthatóvá a vámköltségeket a számlákon. Donald Trump személyesen hívta fel a vállalat alapítóját.

A felsoroltak mind jól mutatják, hogyan próbálnak az e-kereskedelmi szereplők alkalmazkodni a geopolitikai és kereskedelempolitikai környezet gyors változásaihoz.