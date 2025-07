Megkezdi az Ökumenikus Segélyszervezet a parajdi sóbányánál történt katasztrófa károsultjainak segélyezését: egyelőre a víz alá került bánya dolgozóinak és a kilakoltatottaknak folyósítanak egyszeri, félmillió forintos támogatást – jelentette be szerdán Lehel László, a karitatív szervezet elnök-igazgatója Parajdon.

A szolidaritási segítséget az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi bányájának 130 alkalmazottja, a turisztikai részleget alvállalkozóként üzemeltető Sal Sind 49 állás nélkül maradt volt alkalmazottja, és a 25 kitelepített háztartás számára utalják át. Lehel László elmondta: a Magyarországon lebonyolított adománygyűjtés teljesen független attól, amit a román kormányzat ígért a parajdiaknak.

„Itt voltam, amikor [Nicusor Dan] államelnök úr bejelentette, hogy milyen garanciát adnak Önöknek december 31-ig, de mindezen túl mi úgy éreztük, hogy mi szeretnénk a törődésünket, a szeretetünket, az idefigyelésünket, a szolidaritásunkat valamilyen módon kifejezni” – mondta az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

A parajdi művelődési házban tartott találkozón Lévai Anikó jószolgálati nagykövet is jelen volt, akit az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját több mint húsz éve segítő, „legkitartóbb önkéntesként” mutatott be a szervezet vezetője. Lehel László szerint fontos az, hogy olyan közismert arcok, akik Magyarországon megbecsülést élveznek, támogassák a karitatív szervezet tevékenységét.

„A mi munkánk lényege a széles körű társadalmi összefogás. És hogyha ez megvan, akkor van adakozás. És ő az egyik reprezentánsa ennek, és ő maga is, nemcsak, hogy személyesen részt vesz a munkában, hanem biztosan tudom azt, hogy jelentős adományozónk is, bár soha nem beszél erről. Tehát többféle szempontból is részt vesz a munkában és példát mutat arra nézve, hogyan lehet egy segélyszervezetnek a tevékenységét támogatni és ezzel másokat is inspirál” – fogalmazott az MTI-nek Lehel László a kormányfő feleségéről.

Tájékoztatása szerint több mint 600 millió forint érkezett a számlájukra az Összefogás Székelyföldért adománygyűjtés során, amiből a háromszéki árvíz, illetve a parajdi bányakatasztrófa károsultjainak nyújtanak támogatást.

A közadakozásból összegyűlt 300 millió forintot Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentését követően, a kormány duplázta meg

– részletezte a szervezet vezetője.

Elmondta: a támogatás egy részével a háromszéki Nagyborosnyó árvíz sújtotta lakóit segítik: az első szakaszban tisztítószerekkel, a másodikban a fertőtlenítéssel, és a héten kezdődött harmadik szakaszban félmillió forint értékben mindenkinek a házfelújításhoz szükséges anyagokat biztosítják, ebből 60 tonna építőanyagot már kiosztottak.

Ami a parajdi katasztrófa károsultjait illet, még várniuk kell a segélyezés folytatásával, mert nem láthatják előre, hogyan alakul a helyzet, milyen további, nem kormányzati segítségre lesz még szükség. Hozzátette: szoros kapcsolatban állnak az önkormányzati vezetőkkel és az RMDSZ vezetőivel is.

Nem állunk meg a segélyezési folyamattal, most eljutottunk fontos szakaszokhoz, és ezeket fogják majd követni újabbak

– ígérte Lehel László.

A parajdi találkozón Nyágrus László polgármester, és Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Fülöp Magdolna, a sóbánya egyik dolgozója mondott köszönetet az Ökumenikus Segélyszervezetnek, az adománygyűjtést népszerűsítő magyar közmédiának, a magyar kormánynak és az adakozásukkal szolidaritásukat kifejező magyar embereknek a támogatásért – számoltak be.