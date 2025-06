Május utolsó napjaiban tört be ismét a parajdi sóbányába a felette folydogáló patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét. A víz utat talált a tárnákba, a föld alatti mentésben dolgozóknak ki kellett jönnie onnan.államfő azt ígérte , a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig részben vagy egészben, de legalább a turizmus számára megpróbálják megmenteni. A bányahelyzet már odáig fajult , hogy evakuálásokhoz kellett folyamodni, de gátépítéssel, homokzsákokkal is elkezdtek védekezni egy esetleges árhullám ellen. A hatóságok 16 településen tartják fenn a vészhelyzetet, nem pusztán a lakosság, hanem az élővilág is a parajdi vészhelyzet kárvallottjává vált.