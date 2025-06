Az elmúlt napokban a parajdi sóbányával történtek a hazai médiafigyelmet is az ikonikus erdélyi községre, pontosabban az ottani víztömeg okozta bányaomlásra irányították.

Nem pusztán gazdasági, turisztikai és kulturális, de környezeti szempontból is súlyos következményekkel jár a székelyföldi települést sújtó természeti csapás. A problémához vezető ösvény azonban összetett kontextussal és számos okkal van kikövezve.

Az elárasztott parajdi sóbánya. A Korond-pataknak a Só-szorosban lévő mederszakasza 2025. május 30-án Kép: MTI , Veres Nándor

Miből származott a bányát érő baj?

Még múlt kedden, május 27-én köszöntött be a katasztrofális helyzet, amikor is a heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak medrét védő geofólia megsérült, és rendkívüli gyorsasággal kezdett ömleni lefelé a víz a sóbányába. Olyan fokú lett a baj, hogy a vízhozam másodpercenként 50 köbméterre duzzadt, és a szokásos volumen százszorosa zúdult le a járatokba. Ilyen hihetetlen vízmennyiséget ráadásul a helyiek sem láttak az elmúlt 30 évben.

A parajdi sóbánya Székelyföld leglátogatottabb turisztikai látványosságainak egyike, amelyet évente látogatók százezrei keresnek fel, és amelytől az ott dolgozó bányászokon túl a településen és a környékén létesült több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Hétfőn írtuk meg, hogy Bogdan Ivan román gazdasági miniszter úgy látja, a bekövetkező katasztrófát részben a környezetvédelmi intézkedések és a hódok tevékenysége okozták. Állítása nyomán a Korond-patak vízszintjének szabályozását akadályozta a természetvédők által támogatott hódpopuláció, valamint a szigorú környezetvédelmi előírások. Ezek miatt szerinte nem tudták megfelelően elvezetni a vizet, ami hozzájárult a bánya szerkezeti instabilitásához és a beomláshoz. Erre reagálva a környezetvédők már visszautasították a vádakat, hangsúlyozva, hogy a bánya karbantartási hiányosságai sokkal nagyobb szerepet játszottak a történtekben.

Teljesen feltöltötte a víz a parajdi sóbánya tárnáit. Az elárasztott parajdi sóbánya lezárt bejárata 2025. május 30-án Kép: MTI , Veres Nándor

A szerencsétlenségre reagáló romániai vízügy megfogalmazása szerint a Korond vízhozamának hirtelen megnövekedése és a 2012-ben elkezdett munkálatok félbehagyása, a meder kibetonozásának elmaradása okozta a bajt. A parajdi sóbányát tulajdonló Országos Sótársaság, a Solrom emlékeztetett, tavaly több mint 2 millió lejt (kb. 160 millió forint) fektetett be a vízbeszivárgás megelőzését célzó munkálatokba a vízügy útmutatása alapján, s 2025 folyamán több mint 2,2 millió lej (kb. 175 millió forint) értékben végeztek sürgősségi munkálatokat.

Ezenfelül a Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (kb. 32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a helység számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

Azóta már a kormány arról döntött,

több mint 130 millió lejes, azaz 10,38 milliárd forintra rúgó mentőcsomagot állít össze.

A geológusok szerint a kőzetben lévő repedések mentén fokozatosan kioldódott egy üregrendszer, amely idővel egyre nagyobb lett. Az árvíz pedig csak a végső lökést adta meg. Egy ilyen katasztrófához legalább öt-hat-hét, egymástól független tényező együttállása kell – állapították meg. Egy ponton felmerült már az a forgatókönyv is, hogy bányató alakulhat ki a sóbarlang helyén, mindenesetre napi szinten rohamosan romlik a bánya állapota.

Kiváltó okok, megoldások és utóhatások

Most kedden Mircea Fechet román környezetvédelmi miniszter a Digi24-nek nyilatkozva azt mondta, elkezdődtek a Korond-patak elterelési munkálatai. Ám a sóbányából kijutó sós víz környezetvédelmi problémákat okozhat, mert a mérések a víz sótartalmának „riasztó növekedését” mutatják. A vízelvezetés pedig amiatt is sürgőssé vált, mivel a patak a sós vizet a Kis-Küküllőbe szállítja – ismertette a tárcavezető, aki szerint a bányából kifolyó víz magas sótartalma is veszélyt jelent, elég a halpusztulásra gondolni.

Nem keletkeztek újabb beomlások a régi bányarésznél, de a korábbiak növekedtek. Omlások a sóbánya feletti Korond-patak medrében Parajdon 2025. június 2-án Kép: MTI , Veres Nándor

Ugyanakkor a kormányzat szerint a parajdi vészhelyzet megoldásán a legjobb romániai geológusok dolgoznak, és az európai katasztrófavédelmi mechanizmus aktiválásával szerdára hét külföldi szakértő is ékezik a legmodernebb technológiákkal a Hargita megyei településre.

Több, általunk megkeresett szervezet közül a marosvásárhelyi Focus Eco Center vezetője nyilatkozott lapunknak.

Az, hogy a hódok a hibásak a parajdi sóbányában történtekért, az a vicckategóriába tartozik.

– szögezte le elöljáróban az Economxnak Hajdu Zoltán elnök.

Elmondta, nem utólag kell keresni, ki a hibás, hiszen korábban már készültek hatástanulmányok a parajdi sóbányával és a környező vízgazdálkodással kapcsolatban. Kifejtette, a Korond-patakon kellett volna megfogni a vizet, ahelyett, hogy rávezetik a sótömbre.

Mint fogalmazott, még nincs erről hivatalos információ, de lehet hallani, hogy száz milliméter alatt volt a csapadék a vízgyűjtő területen, tehát nem volt katasztrofális a mennyiség. Ez generált egy 60 köbméter per másodperces árhullámot, de ez szerinte nem normális.

Figyelmeztetett, a sós víz beleengedése a Küküllőbe, az az ivóvizet is megtisztíthatatlanul sóssá teszi, mint ahogy az a folyó menti településeken is érzékelhető. Dicsőszentmárton vízellátását is például le kellett állítani, fűzte hozzá.

Azt is megerősítette, hogy a turizmusból éltek legfőképp a helybéliek, és most megszűnt a sóbánya mint „fő attrakció”, így ez valóban nagy probléma az ott élők szempontjából.

Valószínűleg ezt már nem lehet helyreállítani

– célzott a parajdi bánya állapotára.

Felidézte, az általa vezetett szervezet önkormányzati együttműködésben korábban már dolgoztak ki e téren rehabilitációs programot, pont az efféle villámárvizek hatékony kezelése céljából, illetve amikor pedig kiszáradás fenyeget, biztosítani lehet a víztartalékot.

„Az a probléma, hogy a kormányzat erre nem reagált, a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság sem eddig, de most elindult valami”, jelezte. Felelevenítette, a szlovákiai Kassa közelében indult hasonló kezdeményezés, s több, a vizes élőhelyet és vízvisszatartást célzó rehabilitációs programot kiviteleztek. Mindezt pedig támogatással együtt sikerült, miután egyes polgármesterek pályázat útján 100 ezer eurót nyertek. A környék több falva esetében meg is oldották az árvíz problémáját, húzta alá.

A tanulság, hogy a vízügyi hatóságok és a kormányzat figyelmét fel kell hívni, hogy bármikor történhet bárhol ilyen villámárvíz, és ezeket kezelni kell. Ha a parajdi bányánál ilyen katasztrófát okozott, akkor ha nem is ekkorát, de máshol is okozhat katasztrófát ez a nem megfelelő vízgazdálkodás

– hangsúlyozta Hajdu Zoltán, aki szerint a hódok segítségével épp természetalapú, olcsóbb és gyakran hatékonyabb megoldások érhetők el.

A Focus Eco Center vezetője kiemelte, tanulság az is, hogy decentralizálni kell a rendszert a hathatós önkormányzati védekezés érdekében, szakmai és anyagi támogatás mellett.

Drónfelvételen, ahogy a Korond elárasztja a parajdi sóbánya egyes részeit és a keletkezett víznyelő üregeket Parajd közelében 2025. június 2-án Kép: Reuters / Inquam Photos, Alex Nicodim

Ismeretes, a parajdi sóbányába múlt hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet, de még az új Telegdy-bányát is. Csütörtökön feladták a föld alatti védekezést a parajdi sóbánya egy részénél, az új szárnynál. Nyágrus László polgármester elmondása lapján miután a betongátak kialakítása nem járt eredménnyel, és a víz utat talált a tárnákba, a föld alatti mentésben dolgozóknak ki kellett jönnie onnan. Nicusor Dan államfő is felkereste a parajdi közösséget, s azt ígérte, a hatóságok nem hagyják magukra a bajba jutott embereket: a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig részben vagy egészben, de legalább az idegenforgalom számára megpróbálják megmenteni. A hatóságok szerint hétfőn a Korond-patak elterelési munkálatai is elkezdődtek. Szombatonállamfő is felkereste a parajdi közösséget, s azt ígérte, a hatóságok nem hagyják magukra a bajba jutott embereket: a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig részben vagy egészben, de legalább az idegenforgalom számára megpróbálják megmenteni. A hatóságok szerint hétfőn a Korond-patak elterelési munkálatai is elkezdődtek. Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök A bányahelyzet már odáig fajult , hogy evakuálásokhoz kellett folyamodni. Újabb és újabb házak kiürítését rendelték el a hatóságok a fokozódó veszély miatt. Hétfőn az esti órákban már negyvenöt háztartás lakóinak kitelepítését rendelték el a hatóságok, miután több helyen is kráterek keletkeztek a bánya tetején. Emellett gátépítéssel is elkezdtek védekezni egy esetleges árhullám ellen.Hargita megyei tanácselnök jelezte , Korondról, Farkaslakáról, Székelyudvarhelyről és Maros megyéből is érkeztek önkéntesek, továbbá több község önkéntes tűzoltói és a Vöröskereszt önkéntesei is segítettek a homokzsákok elhelyezésében.

Magyarok is segítenek a bajban

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint szerdán négy szakértő indult el, hogy szakmai támogatást nyújtsanak a parajdi sóbányánál kialakult helyzet kezeléséhez. A bányánál keletkezett árvízi károk felmérését végző csapatba egy statikai és két hidrogeológus mérnök, egy kőzetmechanikai, valamint két higiéniai, továbbá egy környezetvédelmi szakértő jelentkezett, akik közül június 3-án

Románia két geológust és két mérnök szakértőt választott ki.

A Maszol.ro napokban posztolt videója plasztikusan mutatja be, mekkora pusztítás lett úrrá a parajdi területen, ahol lyukak hátán lyuk tátong.