Miközben a kormányzati kommunikációban a német gazdaság állapotától teszik függővé a magyar ipari teljesítmény elmaradását, így többek között azt is, hogy a hazai GDP-adat az első negyedévben év per év (-0,4 százalék) és negyedév per negyedév alapon (-0,2 százalék) is negatív tartományban maradt, a legfrissebb jelentés szerint az előzetes adatoknál jobban alakult a GDP-növekedés Németországban.

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken publikált jelentése az első negyedévben az előző negyedévhez képest ár-, naptári és szezonális kiigazítással

az április végén kiadott előzetes jelentésben jelzett 0,2 százaléknál magasabb ütemben, 0,4 százalékkal nőtt a német bruttó hazai termék (GDP) a negyedik negyedévi 0,2 százalékos negyedéves csökkenés után.

Az idei első negyedévinél magasabb negyedéves GDP-növekedést legutóbb 2022 harmadik negyedévében mutatott a német gazdaság, 0,6 százalékosat. Az egy évvel korábbihoz képest az első negyedévi GDP ár- és naptári kiigazítással nem változott, 0,0 százalékos eltérést mutatott az előzetes jelentésben jelzett 0,2 százalékos csökkenés helyett. A negyedik negyedévben az éves változás 0,2 százalékos csökkenés volt - derül ki a német jelentésre.

Az első becsléshez képest kissé magasabb növekedés oka a márciusban tapasztalt váratlanul jó gazdasági fejlődés volt

– idézi az MTI Ruth Brandet. A Destatis elnöke szerint elsősorban a feldolgozóipari termelés és az export alakult jobban, mint azt eredetileg várták.

Nulla fölötti állapot Az év elején Németország gazdasági fejlődése kissé meghaladta az európai átlagot: az Európai Unióban (EU) összességében a gazdasági fejlődés 2025 első negyedévében az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal nőtt, valamivel gyengébb ütemben, mint Németországban, ahol 0,4 százalék volt a növekedés. A többi nagy EU-tagállam közül Spanyolország mutatta a legerőteljesebb GDP-növekedést, 0,6 százalékot, ár-, szezonális és naptári kiigazítással. Olaszországban 0,3 százalékkal, Franciaországban 0,1 százalékkal nőtt a GDP. Az Egyesült Államokban 0,1 százalékkal csökkent a GDP 2024 negyedik negyedévéhez képest, a gazdasági fejlődés így gyengébb volt, mint a legtöbb EU-tagállamban. Az előző év azonos időszakához viszonyítva, az ár-, szezonális és naptári kiigazítással a gazdasági teljesítmény Németországban stagnált, míg az EU-ban összességében 1,4 százalékkal nőtt.

Az eddig ismert szomorú gazdasági adatok miatt felmerült a magyar parlamentben is, hogy a nemzetgazdasági miniszter szerint miért csak a magyar gazdaság szenved Európában az Ukrajnát ért orosz agresszió miatt.

Ugyanis az Eurostat szerint Magyarország volt az egyetlen olyan uniós tagállam, amelyik negyedév per negyedév alapon csökkenést produkált az idei első negyedévben. Igaz, egyelőre még csak 14 ország esetében ismertek az adatok.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter államtitkára, Fónagy János úgy látja, az orosz-ukrán háború kitörése óta Németországban, Észtországban, Luxemburgban, Finnországban és Ausztriában is alacsonyabb volt a kumulált gazdasági növekedés, mint Magyarországon. Felidézte, hogy jelenleg az Unió 14 tagállamának GDP adata érhető el, és ezek között Ausztria 0,7 százalékos, Németország pedig 0,2 százalékos éves gazdasági visszaeséssel szerepel. Az államtitkár arról is tájékoztatta írásban Vadai Ágnes országgyűlési képviselőt, hogy korábban az európai versenyképességet a szakképzett munkaerő és az olcsó orosz energia jelentette, a háború és az elhibázott szankcióknak köszönhetően elvesztette versenyelőnyét az Unió más ipari nagyhatalmakkal szemben.

A Nemzetgazdasági Minisztériumnál ugyanakkor pozitívumként értékelik, hogy

az exportpiacainkon elkezdődött egy mérsékelt gazdasági növekedés az első negyedévben, amely ha a következő negyedévekben is fent tud maradni, az a magyar export számára kedvező lesz

a tárca reményei szerint.