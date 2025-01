Nem jött be a hazárdjáték Németország eddig legesélyesebbnek tartott kancellárjelöltjének: pénteken a Bundestag elutasította a kereszténydemokrata Fridriech Merz (CDU/CSU) törvényjavaslatát a migrációs válság megfékezését célzó családegyesítések korlátozásáról.

Az úgynevezett „beáramlás-korlátozási” törvényt 338 igen szavazattal, 350 nemmel és 5 tartózkodással söpörték le a képviselők, akik leginkább azt sérelmezik, hogy a jobbközép konzervatív párt megtorpedózta a demokráciát, mert együttműködésre lépett a szélsőségesnek tartott AfD-vel.

Eközben napok óta tízezrek tüntetnek a jobbra tolódás ellen több nagyvárosban, ami a politikai elemzők szerint Merz migrációellenes javaslatának elbukásával együtt előrevetíti a februári előrehozott választások kimenetelét is.

Emlékezetes: november elején politikai földrengés rázta meg Németországot, amikor a pénzügyminiszter menesztésével összeomlott a balközép jelzőlámpás koalíció.

Miután a parlament megvonta a bizalmat Olaf Scholz (SPD) kancellártól, az eredetileg szeptemberben esedékes országos választásokat előre hozták február 23-ra.

A választási kampányt leginkább a migrációval kapcsolatos viták fűtik.

A felfokozott közhangulatot egy legutóbb január 22-én történt támadás borzolja tovább, amikor egy pszichiátriai kezelés alatt álló, afgán férfi halálosan megsebesített egy marokkói gyökerű, kétéves kisgyermeket és az őt védő, 41 éves német férfit egy aschaffenburgi parkban.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban a jobbközép CDU beáramlás-korlátozási javaslatához, amelyet azonban az elemzők szerint végül az buktatott meg, hogy Friedrich Merz a szélsőségesekkel akarta keresztülvinni az akaratát.

„A gyújtogatók mérgező füstje már behatol társadalmunk tüdejébe”

– fogalmazott erről a parlamenti vitában Annalena Baerbock külügyminiszter (Zöldek) a Berliner Morgenpost szerint.

"Merz kinyitotta a pokol kapuját”

– szólt Olaf Scholz kancellár pártjának (SPD) frakcióvezetője, Rolf Mützenich.

A felmérések is azt mutatják, hogy rengeteg állampolgár ugyan nagy problémának tekinti az eddigi migrációs politikát, ezért a szigorításokat sokan üdvözölnék, ám még többeket elriaszt, hogy a konzervatív kancellárjelölt nyitottá vált a radikális politikai erők felé – írja a Kurier.

Das ist der Ergebnis, wenn SPD und Grüne zu Gewalt, Hass und Hetze aufrufen. Ihr zündet das ganze Land an. Kehrt um!



Unsere CDU Geschäftsstelle in Hannover wurde von Linksextremen überfallen. Die Mitarbeiter konnten glücklicherweise in Sicherheit gebracht werden. pic.twitter.com/YEyU6nBD2a