A napenergia részaránya a globális villamosenergia-termelésben 2024-re 6,9 százalékra ugrott a 2023-as 5,6 százalékról – derül ki az Ember gazdaságkutató intézet legfrissebb jelentéséből.

„A napenergia a globális energetikai átállás motorjává vált. Az akkumulátoros tárolással párosítva a napenergia megállíthatatlan erő lesz”

– mondta Phil MacDonald, az Ember ügyvezető igazgatója.

Mint a think thank nyomán az MTI felidézi, Kína vezette a globális napenergia-növekedést, 250 terawattórával (TWh), ami a globális növekedés 53 százalékát teszi ki és négyszer több, mint a következő legnagyobb növekedés az Egyesült Államokban.

A napenergia, valamint a szél-, víz- és nukleáris energia növekedése 2024-re 40,9 százalékra emelte a tiszta villamos energia globális részesedését az energiatermelésben,

szemben az egy évvel korábbi 39,4 százalékkal.

A szélenergia-termelés 7,9 százalékkal nőtt, elsősorban a termelési kapacitás növekedésének köszönhetően, bár ezt némileg ellensúlyozta a szélsebesség csökkenése egyes régiókban.

A vízenergia 14,3 százalékkal a legnagyobb tiszta energiaforrás maradt továbbra is, ezt a szél 8,1 százalékos, a napenergia 6,9 százalékos és a nukleáris energia 9 százalékos részaránnyal követett.

Világviszonylatban továbbra is a szén maradt a domináns energiaforrás, amely a villamos energia 34,4 százalékát termelte, ezt követte a gáz 22 százalékkal.

Magyarország világelső lett a napenergia hasznosításában

Az Ember független nemzetközi think tank friss jelentéséből az is kiolvasható, hogy 2024-ben a hazai áramtermelés negyedét adták a napelemek, ez a legmagasabb arány nemcsak Európában, hanem az egész világon is. Tavalyelőtt Chile és Görögország mögött a harmadik helyen álltunk ebben az összevetésben. Az Ember adatai szerint

a 25 százalékosra nőtt magyar részesedéssel mindkét országot megelőztük az elmúlt esztendőben

– értékelt kedden közölt bejegyzésében hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az elemzők januári összevetéséből az is kiderült, hogy Magyarország az elmúlt öt esztendőben a legnagyobb arányú európai növekedést produkálta a 2019-ben még csak 4 százalékos szintről.