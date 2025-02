2024-ben Budapest – ideértve a Fővárosi és a kerületi Önkormányzatokat is – az országos iparűzési adó 41 százalékát szedte be, miközben a GDP termelésen belüli részesedése 37 százalék volt, ez egyből 4 százalékpontos különbség. Miből is ered ez? Abból, hogy nagyon sok cég adózási szempontból Budapestre jelenti be a székhelyét, miközben az ország más területein termel – így kezdte válaszát Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter Karácsony Gergely részére, ugyanis tegnap a főpolgármester azzal vádolta meg, hogy nem a számokról beszél, hanem összeugrasztja a fővárost a vidékkel.

A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás mértéke a vita tárgya, ami Tarlós István utolsó évében még 5 milliárd forint volt, az idén pedig már 89 milliárdot akarnak elvenni a várostól. A 18-szoros emelés észszerűségét keresi Karácsony Gergely. A főpolgármester felsorolta, hogy a mérték túlzása miatt állapította meg az Állami Számvevőszék, hogy Budapest az állami költségvetés nettó befizetője, mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy ez a helyzet ellentétes az alaptörvényben rögzített önkormányzati pénzügyi autonómiával, emiatt állapította meg a Fővárosi Törvényszék, hogy ez a sarc konfiskáló jellegű. A Fővárosi Ítélőtábla pedig jogerős végzésben állapította meg, hogy jogellenesen van az állam zsebében Budapest pénze, a 2023-as sarcból 28 milliárd visszajár.

Nagy Márton úgy folytatta, 4 százalék, azaz 55 milliárd forintnyi iparűzési adó tehát úgy kerül a főváros kasszájába, hogy azt valójában az ország más térségei termelik meg. Ezt hívhatjuk korrekciós tényezőnek. És még figyelembe sem vettük azt, hogy Budapest fejlettsége akár háromszor is meghaladja egyes vármegyék fejlettségét, így a szolidaritásról még szó sem esett. Igazságosság és szolidaritás, ami alapján ez az összeg 89 milliárd forintra emelkedik.

A gazdasági növekedés és a fejlesztések fenntarthatósága érdekében a források és a közterhek arányos elosztása nem büntetés, hanem felelősségvállalás – amely hosszú távon Budapest érdeke is – zárta rövid bejegyzését a miniszter.