Ahogy tavaly, úgy a második influenszertrip alkalmával is elárasztják a közösségimédia-felületeket a Budapesten készült felvételek, amelyeken a Visit Hungary oldalát is megjelölik, ennek alapján pedig az is látható, hogy kiket hívtak meg idén.

Az egyik meghívott, Caroline Receveur ígérete szerint a látogatás végén megosztja az összes helyszínt a követőivel, ahová eljutott, azonban HVG szerint az már most látszik, hogy egy dunai sétahajózás is a program része volt. Tavaly két nagyobb buliról voltak láthatók videók a lap szerint, akkor a Halászbástyán és az Operában gyűltek össze a tartalomgyártók.

A meghívottak között az egyik legismertebb híresség, a Gossip Girl (A pletykafészek) című sorozat Chuck Bassét alakító Ed Westwick, aki a feleségével, Amy Jacksonnal együtt érkezett a magyar fővárosba. A brit színész azt nyilatkozta a sétahajó fedélzetéről, hogy úgy érzi magát, mintha egy Wes Anderson-filmben lenne.

A lap szerint az influenszerek Instagram-oldalai alapján a következők érkezhettek Budapestre:

Caspar Lee (2,2 millió követő)

Albert Vicente (317 ezer követő)

Luca Vezil (979 ezer követő)

Haley Kalil (7,5 millió követő)

Jodie „La Petite Franchie” (740 ezer követő)

Mathis Molinié (711 ezer követő)

Rebeca Stones (719 ezer követő)

Ed Westwick (11,3 millió követő) és felesége, Amy Jackson (13,6 millió követő)

Caroline Receveur (5,5 millió követő)

Érdekesség, hogy bár bejegyzéseikben megjelölik az Magyar Turisztikai Ügynökséghez tartozó Visit Hungary Instagram-oldalát, és a többség jelzi is, hogy a tartalom reklámnak minősül, a megosztott linkek nem magyar honlapokra vezetnek, hanem külföldi – többek között francia, spanyol és amerikai – turisztikai oldalakra – teszi hozzá a lap.