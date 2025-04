Háromszáz év után bezár az ikonikus Megyeri Csárda, és nem tudni vendéglátóipari egységként visszatér-e valaha. A szebb napokat látott épület igazi helytörténeti kuriózum Újpesten, a kerület vezetése most mégis átengedné egy NER-közeli vállalkozónak – írja az Index.

Újpest legrégebbi épülete már több mint 300 éve folyamatosan működik. 1808-ban volt a grófi Károlyi család birtoka is, de 1918-ban pedig az „Egyesült Izzó” érdekeltségébe került. A szocializmus éveiben a Vendéglátóipari Vállalat működtette, a rendszerváltozást követően magántulajdonos vitte tovább a vendéglátóhelyet.



A város peremén álló csárda évtizedekig a buszos turisták, illetve az autósok kedvelt célpontja volt, azonban nemcsak a változó fogyasztói szokások, hanem a Covid-is megtépázta, de azt is túlélte. Most azonban itt a vége, a tulajdonos DROLL Utazásszervező Kft. eladásra hirdette meg.

2018-ban az akkor még fideszes önkormányzati vezetés részéről felvetődött, hogy amennyiben a tulajdonos eladná, úgy elővásárlási jogot jegyeztet be, ez végül meg is történt.

A Megyeri Csárda helye, ingatlanbesorolása szerint Vi-2/4 építési övezet, mely kizárólag vendéglátó és szállás rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

Újpest Önkormányzata úgy szerzett tudomást a tervezett értékesítésről, hogy az adásvételi dokumentumokat számára megküldve, kezdeményezték az elővásárlási jogáról való lemondását, és miután a kerület költségvetési tartalékalapjában ingatlanvásárlásra csupán 40 millió forint áll rendelkezésre. (Valójában Újpest többmilliárdos tartalékkal rendelkezik.)

Ha a jelen formájában az új tulajdonos nem akarja csárdaként működtetni, akkor reális forgatókönyv a bontás.

Az önkormányzati előterjesztésből kiderült, hogy a vásárló WW Immobilie Zrt. Ruff Zoltán érdekeltsége. A médiavállalkozó megfordult a Hír TV-nél, dolgozott az ECHO TV vezetésében, és irányította Mészáros Lőrinc volt felesége, Kelemen Beatrix Life TV-jét és az Ozone TV-t. A K-Monitor adatbázisa szerint neve összefüggésbe hozható egy balatonhenyei birtokkal is, amely Guller Zoltántól, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnökétől került hozzá. Ő a tulajdonosa a tokaji LaBor Bistrónak, amely korábbi tulajdonosai 750 millió forintot kaptak a Kisfaludy-program keretében. A szállásként is működő helyet tavaly szeptemberben zárták be.

A Megyeri Csárda közösségi közlekedéssel nehézkesen közelíthető meg, miközben területének besorolása lehetőséget ad szálloda, vagy akár munkásszálló felépítésére is. Az épület tervezett jövőjével kapcsolatban Ruff Zoltán egyelőre nem válaszolt a lapnak.