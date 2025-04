A szokásostól eltérő időpontban, húsvét előtti csütörtökön 15 órakor ad tájékoztatást a kormányülés legfrissebb döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Ezúttal pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is csatlakozik hozzájuk, ami azt jelzi, hogy komoly gazdasági kérdésekben határoz a kabinet.

A csúcsminiszter beszámolója mellett a Kormányinfón várhatóan terítékre kerülnek a következő témák is:

Ukrajna EU-tagsága: véleménynyilvánító szavazás

gyülekezési jog, alaptörvény-módosítás, gyermekvédelem

tüntetések, közlekedési korlátozások

friss intézkedések

uniós ügyek

családpolitika

Magyar Falu Program

háború

vámok.

