Mérgező növényi kórokozókat foglaltak le, amelyeket egy kínai tudós csempészett be a táskájában, amikor tavaly megpróbált belépni az Egyesült Államokba. A vádakat akkor emelték, amikor a Trump-adminisztráció fellépett az ott tanuló kínai diákokkal szemben, mert a tudományos intézményekkel folytatott folyamatos küzdelmében arra is hivatkozott, hogy a Kínai Kommunista Párttal van kapcsolatuk – írta a CNN.

Az ügyben eljáró ügyészség közlése szerint

a 33 éves Yunqing Jiant és a 34 éves Zunyong Liut az Egyesült Államok megkárosítására irányuló összeesküvéssel, áruk csempészetével, hamis nyilatkozattétellel és vízumcsalással vádolják, miután Kínából behozták a Fusarium graminearum gombát.

A Fusarium graminearum, egy gombás növényi kórokozó, amely pusztító betegséget okoz a búzán és az árpán. A kórokozó évente több milliárd dolláros gazdasági veszteségért felelős világszerte.

Kash Patel, az FBI igazgatója az X-en közzétett bejegyzésében azt nyilatkozta, hogy az eset „kijózanító és emlékeztet rá, hogy a KKP (Kínai Kommunista Párt) éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ügynököket és kutatókat telepítsen az amerikai intézményekbe, és célba vegye az élelmiszer-ellátásunkat, aminek súlyos következményei lennének.”

Azt nem tudni, hogy pontosan mi volt Jian és Liu szándéka a gomba tanulmányozásával.

A Belbiztonsági Minisztérium republikánusok által vezetett vizsgálatra is hivatkozik, amely szerint a Harvard által szervezett egészségügyi konferenciákon egy kifogásolt kínai félkatonai csoport tagjai is részt vettek, akiket a kínai ujgur kisebbség elleni népirtásban való bűnrészességgel vádolnak.

Jiant az FBI tartóztatta le, továbbra is őrizetben van. Liu jelenleg nem tartózkodik az Egyesült Államokban.

Liu, aki a kínai Zhejiang Egyetem kutatója, 2024 júliusában egy turistavízummal érkezett és több gombamintát próbált bevinni az Egyesült Államokba. Vallomása szerint nem kért engedélyt a behozatalára.

Jian, posztdoktori kutató a Michigani Egyetem Molekuláris Növény-Mikroba Interakciós Laboratóriumában, korábban pedig 2022 augusztusa óta egy texasi egyetemen dolgozott. A hatóságok bizonyítékokat találtak arra, hogy a két egyetemen töltött ideje alatt a kínai kormány finanszírozta a Fusarium graminearummal kapcsolatos kutatásait.

A Jian telefonján talált fájlok között volt egy aláírt, egyetem által kiállított „éves önértékelő űrlap”, amely leírta az előző évi kutatási eredményeit, valamint egy esküt, amelyben a Kínai Kommunista Párt alapelveinek követésére tett ígéretét – áll a vallomásban. A Radio Free Asia korábban beszámolt arról a gyakorlatról, hogy „tízezreknek” kellett aláírniuk a dokumentumot, akik kormány által támogatott ösztöndíjat vettek fel.

Amikor Liut 2024 júliusában kihallgatták a Detroit Metropolitan repülőtéren, először tagadta, majd végül beismerte, hogy szándékosan rejtette el a mintákat, és különböző törzsek klónozását tervezte a Michigani Egyetem laboratóriumában, ahol Jian dolgozott.

A Michigani Egyetem közleményt adott ki, amely szerint „határozottan elítélnek minden olyan cselekedetet, amely kárt okoz, veszélyezteti a nemzetbiztonságot”, és megjegyezték, hogy a vádlottakkal kapcsolatban semmilyen finanszírozást nem kaptak a kínai kormánytól.

Jian kedden megjelent a bíróságon, de nem vallotta magát bűnösnek.