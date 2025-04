A külföldi autógyártók az idei Sanghaji Autószalonon szembesültek azzal, hogy vissza kell nyerniük a kínai vásárlókat, mert a hazai riválisaik könyörtelen tempóban jelennek meg a megfizethető elektromos járművekkel – írta a Reuters. A világ legnagyobb autógyártói folyamatosan veszítettek piaci részesedésükből az elmúlt években, miközben a kínai márkák eladásai megugrottak. Az alacsony és közepes árfekvésű autók után most a luxusautó-gyártók is küzdenek azzal, hogy megfeleljenek a kínai riválisoknak.

A német Porsche – amely évtizedek óta a világ legerősebb prémium márkái közé tartozik – a kínai autógyártók miatti hanyatlás jelképévé vált. Eladásai az országban 42 százalékkal zuhantak az első negyedévben, ami felgyorsítja a korábbi veszteségeket.

Más Volkswagen-csoporttal ellentétben a VW és az Audi öt új elektromos modellt mutatott be a sanghaji kiállításon, a Porsche viszont visszavonult belső égésű motorokhoz. Az autógyártó bemutatta 911-esének két limitált változatát.

A kínai vásárlók nem veszik meg.

Egyre nagyobb, szinte futurisztikus luxus- és sportautókat vásárolnak hazai versenytársaktól, köztük a BYD-től, amely mellett a Yangwang márka és a Xiaomi elektronikai és készülékipari óriás is belépett az autóiparba. A Xiaomi első autója, az elektromos SU7 sportlimuzin szenzációt keltett a Porsche ihlette stílusával, de jóval alacsonyabb áron adja.

A Xiaomi februárban bemutatott egy különlegesen gyors, 1548 lóerős SU7 Ultra változatot, amelynek ára 529 900 jüan (72 591 dollár), és két óra alatt mintegy 10 000 előrendelést vett fel rá. Ez valamivel több, mint az összes Porsche modell első negyedéves kínai eladásai. A Porsche weboldala szerint a legolcsóbb Porsche 911 1,468 millió jüanért, azaz 201 170 dollárért kel el Kínában, és „csupán” 394 lóerős.

A Porsche aligha van egyedül a külföldi autógyártók között azzal, hogy elveszíti eladásait a kínai riválisokkal szemben, amelyek sok esetben pedig még nem nyereségesek.

A Volkswagen és a Porsche vezérigazgatója, Oliver Blume a sanghaji bemutató előtt tagadta, hogy a Porsche közvetlenül versenyezne a Xiaomival vagy a Yangwanggal. Szerinte „ezek klassz autók, de hiányzik belőlük a Porsche vezetési képessége, és az alacsonyabb árú szegmensben" játszanak.

Blume szerint a vállalat lehet, hogy teljesen felhagy az elektromos járművek szegmensével Kínában. A Porsche jelenleg két elektromos autót árul itt, a Taycant és a Macant.

Azok az alapvető tulajdonságok, amelyek a Porschét történelmileg Porschévé tették – például a 911 lapos, hathengeres motorjának torokhangú üvöltése – Kínában nem olyan vonzóak, mint a többi Porsche-piacon.

A kínai autógyártók, amelyek egyre inkább a csúcskategóriás szegmensek felé mozdulnak el, nagyon törődnek az értékesítési mennyiségekkel:

A Xiaomi tavaly 137 000 SU7-et adott el, ami több mint kétszerese a Porsche teljes éves kínai eladásainak, ami alig kevesebb, mint 57 000 darab, a 310 718 darabos globális eladásból. A múlt hónapban a Xiaomi 350 000-re emelte a 2025-ös járműeladási célt.

Kis prémium kínai elektromos autógyártó, a Nio eladásai 38,7 százalékkal, 221 970 járműre nőttek. William Li vezérigazgató elmondta, hogy a Nio várhatóan megduplázza idén a volumenét, miután kilenc új vagy frissített elektromos modellt mutat be.

Egyesek még küzdenek, hogy Kínában tényezők maradjanak.

A pénzügyi nehézségekkel küzdő Nissan a kiállításon azt mondta, hogy további 1,4 milliárd dollárt fektet be Kínában, és 10 új járművet dob ​​piacra az elkövetkező években, hogy megfordítsa eladási visszaesését.

A General Motors decemberben 5 milliárd dolláros költséget könyvelt el kínai műveletei során. Hogy ezt a pénzt visszatöltse, az nagyrészt a prémium Cadillac márkán múlik, amely négy teljesen elektromos modellt mutatott be Sanghajban.

decemberben 5 milliárd dolláros költséget könyvelt el kínai műveletei során. Hogy ezt a pénzt visszatöltse, az nagyrészt a prémium Cadillac márkán múlik, amely négy teljesen elektromos modellt mutatott be Sanghajban. A Buick GL8 a GM gyártmány továbbra is vezető szerepet tölt be Kínában a többcélú járművek szegmensében, amelyeket az Egyesült Államokban gyakrabban minibusznak neveznek. A kínai fogyasztók nagyra értékelik az MPV-ket, mint családi fuvarozókat és a vezetők sofőrrel ellátott luxusjárműveit.