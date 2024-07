Alapvetően alakíthatja át a bankok hitel árazási gyakorlatát a kormány új döntése, az extra tranzakciós illeték kivetése, illetve annak áthárításának tilalma a számla és bankkártya csomagok és tranzakciók díjainak befagyasztásával. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint

jelentős annak az esélye, hogy a pénzintézetek a megnövekedett a költségeket más területeken igyekeznek majd behozni és erre a hitel termékek esetén nyílik leginkább lehetőség.

Nem jött jókor a thm-plafon eltörlése

A szakértő arra emlékeztet, hogy a kormány korábbi döntése értelmében július 1-től a pénzintézeteknek nem kell alkalmazniuk a korábban önként vállalt lakáshitel THM-plafont, azaz hiteleik teljes hiteldíj-mutatója (THM) meghaladhatja a 7,3 százalékot. Július elején ezen döntés alapján az OTP Bank már megemelte a lakáshiteleinek kamatait, az emelés mértéke 0,87 és 1,02 százalékpont között volt. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a piacon eddig nem követték a legnagyobb hazai bank gyakorlatát, a kormánydöntést követően ugyanakkor szerdán már a K&H Bank is jelezte, hozzányúl a lakáshitel kamataihoz.

Gergely Péter szerint a piacon tapasztalható éles versenynek köszönhetően a banki emelések ugyanakkor nem fűnyírószerűek lesznek:

a pénzintézetek megfontolják, melyik ügyfélszegmensben szeretnének továbbra is rendkívül kedvező értékajánlattal jelen lenni a piacon.

Ezt mutatta a korábbiakban az OTP - tőle egyébként szokatlan - differenciált kamatemelése.

A K&H lakáshitel kamat változtatásaiban van olyan szegmens, ahol még csökken is a pénzintézet által meghirdetett kamatszint. Az öt évig fix törlesztő részlettel bíró, legalább 20 millió forintos hitelt igénylő azon ügyfelek, akik minimum 500 ezer forintos havi jóváírást teljesítenek a bank felé, a korábbi 6,79 százalék helyett szerdától 6,69 százalékos kamat mellett kaphatnak hitelt. Más jövedelemsávban, illetve más időtávra fixált kölcsönöknél azonban a félmilliós jövedelem is csak maximum arra elegendő, hogy a kamatszint változatlan maradjon. Kisebb jóváírás esetén ugyanakkor a kamatok emelkedése általános, minimális mértéke 20 bázispont. A legkomolyabb, 0,8 százalékpontos emelést a végig fix törlesztésű hitelek terén hirdetett a bank: a korábbi 6,89 százalék helyett évi 7,69 százalékos kamatot kell fizetnie annak, aki 10-20 évre be akarja biztosítani, hogy folyamatosan azonos maradjon a törlesztőrészlete - ez utóbbi termék esetében jövedelem határtól független a komoly mértékű kamatemelés.

A személyi hiteleknél is differenciálnak a bankok

Gergely Péter úgy véli, nem csak a lakáshiteleknél, hanem a személyi kölcsönöknél is az lesz a jellemző az új érában, hogy a pénzintézetek differenciáltan nyúlnak a kamatokhoz: a számukra legtöbbet érő ügyfélszegmens számára továbbra is kedvező, akár a korábbinál alacsonyabb kamatokat kínálnak. Ezzel szemben

a kevésbé vonzó jellemzőkkel bíró hiteligénylők – kisebb jövedelmet igazolni tudók vagy/és alacsonyabb hitelösszegre jelentkezők – kamatemelésekkel számolhatnak.

Ez nem meglepő a szakértő szerint, hiszen a jó bonitású, a magasabb hitelösszeg miatt fajlagosan kevesebb költséget jelentő ügyfélkör megnyerése jelentheti a legkomolyabb előrelépési lehetőséget minden pénzintézet számára.

A BiztosDöntés.hu adatai szerint ilyen elképzelések vezethették az Erstét, amikor személyi kölcsönének új kondíciós listáján a bank az akciós kamatok elérését a korábbi 200 ezer forint helyett 300 ezer forintos jövedelemhez kötötte. A Most Extra Kölcsön igényléséhez pedig immár 400 ezer forintos minimális jövedelem kell az eddigi 300 ezer forint helyett, kedvezményes kamatszintjéhez pedig már 500 ezer forint. Hiába csökkent így a kedvezményes kamat-ajánlat, a 200-300 ezer forint közötti jövedelmet igazolni tudó ügyfelek így most kamatemeléssel találkoznak. Az akciós jövedelemszintet elérő ügyfelek kamata ugyanakkor 20-110 bázisponttal csökken és így már 13 százalék alatti kamatszint mellett is hozzáférhetünk személyi kölcsönhöz már 3 millió forinttól az Erste Banknál – igaz, ehhez minimum 500 ezer forintos jövedelem kell.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint

a következő hetekben több bank is differenciált kamatváltoztatással léphet színre: mivel nem akarnak kiesni a jó ügyfelek iránti versenyből, így bizonyos szegmensenként találkozhatunk majd a versenytársakhoz képest kedvezőbb, akár kamatcsökkentést jelentő ajánlatokkal,

míg a másik oldalon eljön a hitelkamat-emelések ideje.