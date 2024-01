ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Tavaly novemberben helyreállt a rend: két hónapnyi dinamikacsökkenés után újra emelkedésnek indult a folyósított személyi kölcsönök összege. Az elmúlt év 11. hónapjában 2,3 milliárd forinttal több kölcsönt tudtak kihelyezni a pénzintézetek, mint októberben. Ám így is 2023 májusa óta a második leggyengébb hónapot produkálta a személyi kölcsönök piaca.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az őszi elbizonytalanodás nem látszik az éves növekedési számokban: két évvel ezelőtt, októberben és novemberben már hatalmasat fékezett a piac, épp ezért a tavaly novemberi 46,2 milliárdos hitelfelvétel már több mint 40 százalékkal adja meg a bázis év hasonló időszakának eredményét. Az év első 11 hónapjában ugyanakkor csak 481 milliárd forintnál tart a személyi kölcsönök kihelyezése, ez mindössze 3,5 százalékkal magasabb, mint a 2022-es érték.

A hitelek harmada személyi kölcsön

Miközben 2023. év elején volt olyan hónap, amikor a lakáshitel piac összezuhanása miatt

az összes lakossági ügyfél által felvett hitel 37 százaléka személyi kölcsön volt, novemberre a jelzálogpiac eszmélésének köszönhetően ez az arány 28,4-re szelídült.

Tizenegy hónapos összevetésben ugyanakkor még mindig több, mint a hitelek harmada személyi kölcsönként került az ügyfelekhez, ami historikus csúcsot jelent – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Gergely Péter szerint a gazdasági helyzet javulását a leggyorsabban a személyi kölcsönök piaca mutatja. Ezért is volt az, hogy már a nyár elején érezhető volt, hogy miközben a lakáshitel-piac a 2022-es – egyébként nem túl rózsás teljesítményétől közel harmadával el fog maradni, a 2023-as személyi kölcsön felvétel bizonyosan magasabb lesz, mint 2022-ben.

Ugyancsak a háztartások jobb anyagi helyzetét mutatja a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az is, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt az egy hitelszerződésre jutó átlagos hitelösszeg. Tavaly ősszel az egyre magasabb szinte jutó infláció és a gazdasági-energetikai elbizonytalanodás miatt,

ha hitelt is vett fel egy család, akkor bizonyosan csak a legszükségesebbre gondolt, és így átlagosan kevesebb mint kétmillió forint értékű hitel felvételében gondolkodtak.

Tavaly nyár óta az átlagos hitelösszeg folyamatosan emelkedik, november végén meghaladta a 2,17 millió forintot.

Elindult a kamatverseny

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint egy fordulatra volt még szükség a személyi hitel fronton: a kamatok gyorsabb mértékű csökkentését várják az érintettek.

A személyi kölcsönök kimaradtak a gazdasági kormányzat és a bankok között tavaly októberben létrejött kamatplafon megállapodásból, így viszont a családok által felvett személyi kölcsönök átlagkamata alig csökkent: a májusi 19,45 százalékról novemberre mindössze 19,0 százalékra olvadt a hitelkamat, miközben a lakáshiteleknél ennél háromszor nagyobb, 144 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető.

Gergely Péter szerint

a karácsonyi személyi kölcsön felfutás után – amikor a bankok a remélt magasabb kereslet miatt még kivártak – felgyorsulhat a kamatok olvadása.

Ezt a szakértő szerint a bankok januári kamatcsökkentései is visszaigazolják. Ebben a BiztosDöntés.hu szakértője szerint persze szerepe van annak, hogy a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek (mfsz) kamatváltoztatási mutatójának alapjául szolgáló ÁKK referenciakamat is komolyan csökkent, ám a versenytársak is árgus szemmel figyelik egymást és gyorsan reagálnak egymás akcióira.

A januári sort az OTP Bank kezdte, január 1-jétől a minősített fogyasztóbarát személyi hitelük kamata 0,7, az Otthon személyi kölcsön kamata 0,5 százalékponttal csökkent a kisebb hitelösszegek esetén.

Az Erste Bank szintén az mfsz hitel kamatát szánkóztatta le a legalsó, maximum 250 ezer forintos jövedelemsávban – a kölcsönnél itt a teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke a korábbi 18,71 százalékról 17,67 százalékra korrigált. Január 16-tól azután a magasabb jövedelemsávban is 12 bázisponttal 16,13 százalékra korrigált a kamat az ügyfelek által legkeresettebb 1,5-3 millió forintos összegű hitelsávban, ha az ügyfél legalább 5 éves kölcsönt igényel.

A Cetelem mfsz kölcsön kamata január közepén a korábbi 15,03-16,61 százalékos szintről 13,35-16,47 százalékra csökkent, a maximális THM 17,77 százalékra olvadt.

A Cofidis Minősített Fogyasztóbarát személyi hitelének kamatának január eleji 18 bázispontos csökkenésére is ráígért, az akkor kialakult 14,65-14,93 százalékos kamat és maximum 15,71 százalékos THM helyett február 15-ig 11,97 százalékos kamat és 12,67 százalékos THM mellett érhető el mfsz kölcsön.

A Raiffeisen Bank is akciózik: egyhavi, maximum 100 ezer forintos törlesztőrészlet összeget jóváír már meglévő ügyfeleinek abban az esetben, ha az ügyfél február 9-ig legalább 1 millió forintos hitelt igényel.