Figyelem diákok! Ezekkel a munkákkal lehet a legtöbbet kaszálni

Göbl Róbert elmondta, hogy jelenleg a mindenkori minimálbér Magyarországon 1534 forint óránként, míg a garantált bérminimum, 1874 forint óránként. Hangsúlyozta, hogy ez a minimum összeg, ennél kevesebbet nem, többet viszont lehet keresni diákmunkával.

A középiskolások jellemzően turisztikai munkára tagozódnak be szívesen, míg az egyetemisták lecsapnak a gyakornoki helyekre. Az utóbbi csoport a legmagasabb órabérét, jellemzően informatikai területen szerzi. Göbl Róbert érintette a home office munkakör begyűrűzését, ami már a diákmunkáknál is érezhető.

Kiemelte, hogy bár a 25 év feletti diákmunkásoknak nem jár a személyi jövedelemadó mentesség, plusz munkabefektetéssel el lehet érni egy hasonlóan kedvező juttatást, mint 25 év alatt. Ehhez persze szükséges a diák motiváltsága és a munkaadó rugalmassága. Göbl Róbert említett olyan példát is, ahol a cégek már a 25 év alattiak fizetését cafetériával és egyéb juttatásokkal egészítik ki. Ez azért is fontos, mert a verseny az iskolaszövetkezeteknél is évről-évre nő. A szakértő szerint ezzel arányosan emelni kell a szolgáltatásuk színvonalát is, hogy minél több diák válassza őket.

A Mind-Diák Szövetkezet elnöke kiemelte, hogy számos előnnyel jár, ha valaki iskolaszövetkezeten keresztül vállal diákmunkát. Az egyik a megbízhatóság, hiszen a szövetkezet, csak olyan partnereknél kínál pozíciót, akiket már ellenőrzött, biztosított a bejelentés, a fizetés és a jó munkakörülmények. Ráadásul a munkáltató a későbbiekben a gyakornokai közül fog választani munkaerőt. Így később teljes állást is nyerhetnek a diákok.

Végül a szakértő kiemelte, hogy a szövetkezetek csak egy-két héttel előre kapják meg a munkáltatók igényeit a nyári diákmunkákkal kapcsolatban, ezért még nem késett el senki a jelentkezéssel. Idén nyáron, nem csak idénymunkák lesznek, hanem azokon a főállású területeken is alkalmaznak majd diákokat, ahol a nyári szabadságolás miatt szükség van munkaerőre.