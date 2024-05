Condolezza Rice, az Egyesült Államok korábbi külügyminisztere még nemzetbiztonsági tanácsadóként a szeptember 11-i terrortámadás körülményeit vizsgáló bizottság előtti tanúvallomását azzal az emlékezetes figyelmeztetéssel zárta, hogy

a terroristáknak mindössze egyszer kell sikeresnek lenniük, miközben a védekező félnek minden egyes percben mindenre készen kell állnia.

Ennek a figyelemnek azonban komoly költsége van, ugyanakkor nemzetgazdasági szempontból nem mellékes, hogy egy ország miniszterelnöke, vezetője felveszi-e a golyóálló mellényt vagy sem.

Robert Fico szlovák miniszterelnök 2024. május 15-én Handlovában pár perccel a merénylet előtt Kép: Reuters , Radovan Stoklasa

Mit szólnak a befektetők?

Juraja Zabojnika biztonsági elemző, a szlovák állami vezetők védelmét ellátó hivatal korábbi vezetője egy tegnapi interjúban mindkét fenti állítást megerősítette a Robert Fico szlovák miniszterelnököt ért szerdai támadással kapcsolatban.

Kérdezték ugyanis arról, hogy hibáztak-e a hírszerző szolgálatok, beleértve a katonai hírszerzést, amiért nem látták előre a szlovák kormányfő elleni merényletet. Juraja Zabojnika úgy véli, hogy az ilyen magányos farkasok, amelyekből meglátása szerint sok van, nehezebb helyzet elé állítják a szolgálatokat, mintha egy kívülről felbérelt zsoldoscsapattal kellene megküzdeniük. Azt ugyanakkor szerinte is ki kell vizsgálni, hogy miért nem volt kontroll alatt a Robert Ficot köszöntő kis létszámú csoport, és hogyan volt ideje öt lövést is leadnia az elkövetőnek.

Így a korábbi titkosszolgálati vezető szerint ezt az eseményt

a testőrök szempontjából mindenképpen kudarcként kell tekinteni.

Egyébként

a szlovák miniszterelnököt általában egy sofőr és egy testőr védte.

Mindössze néhány nappal ezelőtt erősítették meg a védelmét, azután, hogy jelezte, veszélyben van.

Juraja Zabojnika szerint ezután a rendőrség alá tartozó Alkotmányos Tisztviselők Védelmi Hivatalának utasításait be kell tartaniuk a politikusoknak, és nem tekinthetnek rájuk sofőrökként, akikre rábízhatják a barátnőjüket.

Ennél is fontosabbnak nevezte, hogy a szolgálatokba vetett bizalom is megrendült. Ugyanis a vendéglátó államnak kell szavatolnia a biztonságát az odaérkező külföldi vezetőknek, üzleti delegációknak. A szlovák szakértő szerint most az a kérdés,

hogyan tekintenek egy olyan országra a befektetők, amely annyira biztonságos, hogy ötször rálőhetnek a miniszterelnökre.

Mennyit ér a miniszterelnököd?

A szlovák költségvetési törvény értelmében a belügyminisztérium idei éves büdzséjére 1,8 milliárd eurót (kicsivel több 386,8 milliárd forintot) különítettek el. A költségvetés legnagyobb részét, mintegy 1,5 milliárd eurót a közrend és a közbiztonság védelmére fordítják, azaz a rendőrség, a mentőalakulatok, és a járási hivatalok működésének biztosítására, valamint a menekültpolitikára, és a választások megszervezésére.

Összehasonlításként, Magyarországon a Terrorelhárítási Központ (TEK), amely Orbán Viktor miniszterelnök védelmét is ellátja, csak

2024-ben 26,85 milliárd forintból gazdálkodhat. Személyi juttatásokra közel 21,4 milliárd forintot, míg egyéb működési költségekre 5,3 milliárdot szánhat a központi költségvetés keretéből.

A Pintér Sándor vezette tárca mérlegének idei kiadási oldalán több mint 4147 milliárd forint szerepel, több mint tízszerese a szlovák belügyminisztérium költségvetésének – persze, igaz, hogy a szlovák oldalon nem szerepel a feladatok között az oktatás és az egészségügy.

Az Egyesült Államokban az elnöki testőrök átlagfizetése 186 961 amerikai dollár, körülbelül 15 580 dollár per hónap, ami kicsivel több mint 5,5 millió forintnak felel meg.

Kanadában is megfizetik annak költségét, hogy az ország első emberének a biztonságát szavatolják. Még tavaly ősszel jelent meg egy összesítés arról, hogy mennyibe közpénzbe kerül Justin Trudeau miniszterelnök és családjának védelme.

Idén havonta több mint 2,6 millió kanadai dollárt (679 millió forintot) költenek a kanadai miniszterelnök és családjának védelmére, ami éves szinten így átlépi a 30 milliós (7,89 milliárd forint) határt. Tíz évvel ezelőtt havi szinten 1,8 millió, húsz éve pedig mindössze 865 ezer kanadai dollárt költöttek Kanada első emberére.

Ki lesz a szlovák miniszterelnök, ha Robert Fico nem lesz képes vezetni az országot?



Az utódlás attól is függ, hogy Vincent Bujnak alkotmányjogász szerint Szlovákia alkotmánya nem tartalmaz olyan speciális rendelkezéseket, amelyek arra az esetre vonatkoznak, amikor a miniszterelnök nem tudja ellátni a feladatát. Az alkotmány csak az államfő esetében rendelkezik.Az utódlás attól is függ, hogy a miniszterelnök adott-e olyan írásos megbízást a miniszterelnök-helyettesének , amely lehetővé tenné a kormányfő távollétében az ülések vezetését és összehívását. Másik lehetőség a kormány lemondása lehet.

A következményeket még fel sem tudják mérni

Cúth Csaba, a szlovákiai bumm.sk főszerkesztője az Economx érdeklődésére felidézte Robert Kalinak miniszterelnök-helyettes/honvédelmi miniszter tegnapi sajtótájékoztatóját, ahol arrólzajlott a vita, hogy a merénylő, Juraj Cintula vajon baloldali, vagy inkább szélsőjobboldali putyinista. Illetve a miniszter megpróbálta tisztázni a titkosszolgálatok és a testőrök szerepét is az ellenzéki sajtó felvetéseire válaszolva.

Robert Fico miniszterelnököt lepedőkkel eltakarva szállítják a besztercebányai F. D. Roosevelt kórházba 2024. május 15-én. Kép: AFP

Ugyanakkor Cúth Csaba elmondása szerint

nem mulasztottak el egyetlen pillanatot sem, hogy felróják a merénylet kapcsán a sajtó szerepét.

Arra is felszólított Robert Kalinak, hogy ne félinformációkból dolgozzanak, illetve ne radikalizálják az olvasóikat. Ám vizsgálják azt is, hogyan szivárgott ki az a felvétel, amelyen a merénylő a motivációjáról mesél, ugyanis az a rövid videó is alkalmas arra, hogy befolyásolja a közvélemény hangulatát, és feltüzelje a társadalom másik felét.

A bumm.sk főszerkesztője elmondta, hogy bár a merénylet után a kormánypárti politikusok első reakciói arról szóltak, hogy a merényletért a liberális politikai oldal, és a liberális sajtó a felelős, de már előkerültek a józanabb hangok is, amelyek szerint

most kell befejezni az uszítást és a feszültség szítását.

Egyébként az ellenzéki oldal politikusai ennek eleget is tettek.

Kiemelte Zuzana Caputova köztársasági elnök megállapítását is, miszerint

most olyan események történtek, amelyeknek a következményeit még fel sem tudjuk mérni.

Nehéz idők jönnek Cúth Csaba megfogalmazása szerint hiába intik hát a mérsékeltebb politikusok és a liberálisabb sajtó önmérsékletre az embereket, már elkéstek. Még 2018-ban. A másik oldalon múlik, mihez kezd a helyzettel, de sajnos az eddigi tapasztalatok szerint ott sem szoktak hideg fejjel gondolkodni és csak visszaigazolást látnak majd abban, hogy végig kell menniük a jogállam lebontásában. Mi több, a magukat újabban szuverenistáknak nevező autoriter vezetők is újabb adut kaptak a kezükbe, amit nem fognak félni használni.

Egyébként Cúth Csaba szerint Szlovákiában az embereket sokkolta a merénylet. Az utcákon kint vannak, az éttermekben is van forgalom, de érezhetően mindenki egy kicsit magába szállt. A liberális sajtóban viszont már megjelentek azok a kommentárok is, amelyek Robert Ficoról úgy írnak, mint aki szelet vet, és vihart arat. Ez pedig szintén nem nyugtatja meg a liberális olvasókat. Mint ahogy sokan tartanak attól is, hogy Caputova fenti idézete rosszul fog öregedni, és a merénylet indok lesz arra, hogy a kormánypártok úgymond leszámoljanak az ellenzéki pártokkal, a liberális sajtóval.