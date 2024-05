A kínai elnök múlt heti látogatása habár komoly beruházásokkal kecsegtet, mindegyikük igencsak a jövő zenéje. A találkozó diplomácia és gazdaságpolitikai jelentősége semmiképpen nem lebecsülendő, ám egyelőre igencsak erőfitogtatás-gyanús, és nagyon messze van még attól, hogy a magyar GDP-adatokban is tényező legyen a majdan előállított termék és rúgjon egyet a gazdaság szekerén.

Az olyan talányokról nem is beszélve, mint az emlegetett „nukleáris együttműködés”, ami még nagyobb távlatokba helyezi az idősíkon a kézzelfogható hasznokat.

Akadnak azért itt sokkal konkrétabb beruházások: példának okáért a Mol és a Thyssenkrupp együttműködésének köszönhetően felépült a Mol csoport legnagyobb organikus létesítménye a Poliol Komplexum.

Mint kiderült, az avató ünnepségre május 14-én kerítenek sort, azon részt vesz és beszédet mond Hernádi Zsolt Mol-vezér mellett Orbán Viktor miniszterelnök is.

A kommüniké szerint a Tiszaújvárosban felhúzott üzem segítségével a Mol Petrolkémia a régió piacvezető vegyipari vállalatává kíván válni. A K&H Értékpapír korábbi elemzése szerint a poliolüzem éves szinten 150 millió dolláros EBITDA-eredménnyel járulhat hozzá a Mol csoport teljesítményéhez.

Az 1,2 milliárd eurós beruházást 2018 végén indította el az olajtársaság, az Európai Bizottság által is jóváhagyott projektet a magyar kormány 12 milliárd forint beruházási támogatással és 28 milliárd forint adókedvezménnyel támogatta. A Mol korábbi közleménye szerint a felépülő üzemkomplexum kapacitása évi 205 ezer tonna lesz, és mintegy 200 hosszútávon fenntartható munkahelyet teremt Tiszaújvárosban. A beruházás révén a Mol csoport lesz az egyetlen integrált poliolgyártó Közép-Kelet-Európában.

Már februárban tudni lehetett, hogy a kelet-magyarországi településen megvalósuló projekt építési szakaszának befejeztével a vállalat megkezdte a létesítmény üzembe helyezését, ekkor készültek fel a próbaüzemre és a kereskedelmi célú termelésre. A Mol eredeti célja egyébként az volt, hogy már 2021 második felére elkészül a poliolüzemmel, azonban a Covid miatt módosítani kellett a terveken.

A poliol vegyszerek kulcsfontosságú szerepet töltenek be számos iparágban, hiszen ezekből állítják elő a szigeteléshez, párnázáshoz és csomagoláshoz használt habokat. Nagyon egyszerűen levezetve a poliolhoz már csak némi izocionátot kell adni, és kész is a mindennapokban használt purhab.

Az avatóünnepség persze

jó alkalom lesz arra, hogy Hernádi Zsolt Orbán Viktor miniszterelnökkel is megossza egy kicsit a gondolatait:

ugyanis a MOL csoport a legutóbbi eredményközlésében arra lyukad ki, hogy részint a kormány döntései nehezítették meg a cégcsoport dolgát, a rendkívüli elvonásokkal magyarázzák a visszaesett teljesítményt.

A MOL-csoport ugyanis 382 millió dollár adózás előtti eredményt ért el 2024 első negyedévében, ami az előző negyedévhez képest 18 százalékos, az előző év azonos időszakához képest 29 százalékos csökkenést jelent.

A Downstream-re az említett kormányzati intézkedések és a leállások, az Upstreamre pedig az alacsonyabb gázárak hatottak kedvezőtlenül.

Eddig volt a jó világ?

Nagy várakozás előzte meg Nagy Márton bejelentését, hogy miként igyekszik a kormány a régiótól elrugaszkodott üzemanyagárak gyeplőjét, ám a konfetti és trombitaszó ezúttal elmaradt. A kormány újra megvizsgálta az üzemanyagárakat a legutóbbi ülésén, és úgy döntött, hogy nem avatkozik be az árazásba - derült ki a nemzetgazdasági miniszter szavaiból. Legalábbis egyelőre. A jelenlegi csökkentésekkel tudniillik elértük a szomszédos országok átlagát.

Miközben azonban a kormányzat döngette a mellét, hogy sikerült megregulázni az árakat, na meg a kereskedőket, kiderült, hogy az összes szomszédos országban hasonló folyamat ment végbe szépen lassan lekövetve a feldolgozott olaj tőzsdei árát.

Mi több, mintha a Mol is a kormányzati meghátrálásra várt volna - legalábbis a gázolaj esetében - rögtön egy 2 forintos áremeléssel indítja a hetet, igaz a benzin árának csökkenése egyelőre folytatódik. Közben az olajtársaság azt is bejelentette, hogy a korábban évekig jellemző heti két bejelentés után - szerda és péntek - többször is változtathatja adott héten az árakat a nagykereskedők felé.

Ennek nyomán már hétvégén (nemrég volt is erre példa) vagy hétfőn is lehet árváltoztatás.

Persze egy nagyarányú áremelést egyelőre a kőolaj világpiaci ára sem indokol, úgyhogy ilyen tekintetben per pillanat a kormánynak is nagy szerencséje van.

Most vajon ki, mit mond a Fed-től?

Nem így az arany, amelynek ára erősen zárta a hetet. Unciánként 2365 dollár környékén volt péntek délután, és láthatólag rendületlenül folyamatosan emelkedik az árfolyam. Most nem a közel-keleti konfliktus az elsődleges tényező, hanem egy olyan spekuláció, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő

Fed a szeptemberi üléstől kezdve nekiáll csökkenteni a kamatokat.

Ezt a jelet a dollár is mintha vette volna, jó két hete folyamatosan gyengülő tendenciát mutat és ez bizony a forintnak és nem utolsó sorban az üzemanyagáraknak is jót tett. Persze a dollár iránya lehet, hogy épp a héten dől majd el: jönnek az áprilisi amerikai inflációs adatok, amelyeket szerdán tesznek közzé.

Ezek a számok azért lesznek mindenképpen relevánsak, mert érdemi jelzéseket adnak majd arra vonatkozóan, hogy a Fed valóban elkezdheti-e a kamatcsökkentést szeptembertől. Addig marad a spekuláció és egyes Fed-tisztségviselők szavaiból kiragadott mondatok.

A Fed lehetséges politikai irányvonalát az euroövezeti kötvényhozamok is árgus szemmel figyelik, a pénteken csökkenéssel fel is zárkóztak az amerikai állampapírok csütörtök késő esti eséséhez. A német 10 éves államkötvényhozamok, amely a blokk irányadó hozama 2,5 bázisponttal 2,47 százalékra csökkentek. A piacok egyébként 70 bázispontos EKB-kamatcsökkentést áraznak 2024-re, és 45 bázispontot a Fed esetében.

Hétfőn mindenesetre lehet, hogy a befektetők egy fokkal már okosabbak lesznek, megszólal ugyanis a Fed alelnöke, Philip Jefferson valamint a clevelandi kollégája Loretta Mester. Ők talán már a hét legelején elkottyintanak valamit, ami okot adhat a dollár erősödésére, vagy épp gyengülésére. Pénteken pedig újabb fontos adatok jönnek: közzéteszik az Egyesült Államok legfőbb gazdasági számait.

Ami a hazai gazdaságot illeti: a Richter és a Waberer's is bemutatja az első negyedéves jelentését, úgyhogy izgulhatnak a részvényesek.

A héten a magyar gazdaság mérőszámaiból is érkezik egy újabb adag: szerdán a KSH gyorsjelentése várható az ipar és az építőipar áprilisi teljesítményéről.