A baba igen, a büntetőkamat nem vár

Akik a szerződéskötéstől 5 éven belül nem tudnak bemutatni egy legalább 12 hetes magzatról szóló orvosi papírt, számoljanak a megnövekedett hitelkamattal – közölte Várkonyi Ádám pénzügyi szakértő. Ennek mértéke függ a hitelfelvétel hónapjától, hiszen 5 éves periódusok vannak. Kiemelte azt is, hogy azoknak a családoknak,

akiknek most jár le az 5 év, biztosan 2 millió forint alatt marad ez a bírság.

A bírság megfizetését jelenleg egy összegben követelik a bankok, 120 napon belül. Amennyiben valaki nem tudja fizetni, érdemes méltányossági kérelmet írni, és abban megpróbálni részletfizetést kérni. Egyéb megoldásként Várkonyi Ádám megemlíti az ismerősöktől való kölcsönkérést, vagy egy személyi kölcsön felvételének lehetőségét az adósság fedezésére.

Azoknak a házaspároknak, akik befizetik a büntetőkamatot, ezután piaci kamatozásúvá válik a törlesztőjük. Számszerűsítve (a jelenlegi kamatokat tekintve):

az eddigi 50 ezer forint helyett csaknem a dupláját, 100 ezer forintot kell majd fizetnie havonta a babavárót felvett, de babával nem rendelkező családoknak.

Az Economx podcastjában elhangzott az is, hogy az első 5 évben köttetett, minden 7. házasság válással végződik. Azoknak, akik gyermekkel válnak, nem kell bírságot fizetni, az ő meglévő hitelük piaci kamatozásúvá válik. Azoknak, akik gyermek nélkül válnak, büntetőkamatot kell fizetni. A büntetőkamat mértéke – ha a mostani 5 éves periódust nézzük – az említett 2 millió forint környékére rúg. Amennyiben a párok 5 éven belül válnak el, akkor arányosítva csökken ez a kamat. Pontosan ezért, Várkonyi Ádám hitelszakértő kiemelte, hogy ha már valaki hamarabb megérzi a válás szelét, és azt, hogy nem szeretne gyermeket vállalni, nem érdemes struccpolitikát folytatni. Itt megjegyezte azt is, hogy egyéb kifizethetetlennek tűnő hitel esetén is érdemes rögtön felkeresni a bankot, hiszen a ki nem bontott levelek és a be nem fizetett tartozások, csak ronthatják a jövőnket.

Szó volt még a meddő párok sorsáról. A babaváró hitelnél a jogszabályok szerint meddőség esetén sem engedik el a büntetőkamatot. Ebben az esetben is érdemes méltányosságot kérni, de Várkonyi Ádám szerint a kockázatot előzetes egészségügyi vizsgálattokkal, illetve egy már megfogant magzat tényével is csökkenthetjük.

Végül a szakértő kitért arra is, hogy az sem mindegy, hogy melyik banknál vesszük fel a hitelt. A jelenlegi szabályozás szerint bárhol is kérünk babavárós hitelajánlatot, minimum három különböző bank ajánlatát kell, hogy ismertessék velünk.