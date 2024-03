Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Románia és Bulgária schengeni övezeten belüli szárazföldi határain – vagyis a görög-bolgár, a bolgár-román, illetve a román-magyar közúti és vasúti határátkelőkön – továbbra is ellenőrzik az utasokat.

A bukaresti belügyminisztérium tájékoztatása szerint vasárnaptól az ország repülőterein és négy fekete-tengeri kikötőjében szüntették be a teljeskörű határellenőrzést azon járatok utasai számára, amelyek a többi 28 schengeni tagországba indulnak, vagy azokból érkeznek. Az utasoknak azonban továbbra is rendelkezniük kell érvényes úti okmányokkal, amelyeket a repülőtereken (kikötőkben) szolgálatot teljesítő határrendészek a bűncselekmények és illegális migráció megelőzése érdekében továbbra is ellenőrizhetnek.

A repülőterek biztonsági és poggyászellenőrzési szabályaiban nincs változás, és a kiskorúak határátlépésére vonatkozó előírások is érvényben maradtak.

Romániának négy tengeri határátkelője van:

Mangalia;

Konstanca;

Konstanca;

Dél-Agigea;

és Midia.

Ezekben a kikötőkben megszüntetik a határellenőrzést a schengeni országokból érkező, vagy azokba induló hajók legénysége és utasai számára, a schengeni országokból érkező turistahajók pedig mostantól kiköthetnek olyan romániai kikötőkben is (Tomis-Konstanca, Belona-Eforie, Limanu-Magalia), amelyek nem rendelkeznek kiépített határátkelővel. A parti őrség azonban ezeknek a járműveknek az utasait is bármikor igazoltathatja az illegális migráció megelőzése érdekében – olvasható a román belügyminisztérium tájékoztatójában, amelyet az MTI idéz.

A schengeni szabályok nem vonatkoznak Románia és Bulgária folyami kikötőire. A két ország között a Dunán közlekedő kompjáratok a – hidakhoz hasonlóan – szárazföldi határátkelőknek számítanak, az ezeket igénybe vevő utasok úti okmányait továbbra is ellenőrzik.

A román belügyminisztérium összesítése szerint tavaly több mint 23 millió utas fordult meg a romániai repülőtereken, a le- és felszálló járatok száma pedig meghaladta a 160 ezret. Utóbbiak 66 százaléka a schengeni övezeten belüli járat volt.

Az EU Tanácsának Románia és Bulgária schengeni tagságáról rendelkező tavaly december 30-i határozata nem tűzött ki céldátumot a teljes körű határnyitást illetően. A bukaresti kormánynak továbbra is kiemelt célkitűzése, hogy Románia még idén a belső határellenőrzés nélküli övezet teljes jogú tagjává váljék.