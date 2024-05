Vlagyimir Putyin Szergej Sojgut egy polgári közgazdászra cserélte vasárnap a védelmi miniszteri poszton. A lépés meglepte az elemzőket, és azt jelezte néhány megfigyelőnek, hogy az orosz elnöknek nem áll szándékában egyhamar befejezni az ukrajnai háborút.

Az orosz vezető Andrej Belousov 65 éves volt miniszterelnök-helyettest javasolta védelmi miniszternek régi szövetségese helyére.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Business Insider beszámolója szerint elmondta, hogy az orosz hadsereg költségvetése megközelíti az 1980-as évek közepén a volt Szovjetunió haderejének költségvetését.

Ma a csatatéren az nyer, aki nyitottabb az innovációra. Ezért természetes, hogy a jelenlegi szakaszban az elnök úgy döntött, hogy az orosz védelmi minisztériumot civilnek kell vezetnie

– mondta Peszkov Belousov kinevezéséről.

Elemzők szerint az, hogy az orosz elnök katonai tapasztalattal nem rendelkező polgári közgazdászt nevez ki védelmi miniszternek, azt jelzi, Putyin arra számít, hogy a hadiipari komplexum az orosz háborús gazdaság kulcsfontosságú pillére lesz az ukrajnai konfliktus közepette.

Az Institute for the Study of War kutatóintézet elemzői szerint a lépés azt sugallja, hogy Putyin a jövőben a NATO-val való konfrontációra készülhet.

„Belousov orosz védelmi miniszteri posztra való kinevezése jelentős fejlemény Putyin azon törekvésében, hogy teljes gazdasági feltételeket teremtsen egy elhúzódó háborúhoz” – tették hozzá az elemzők.