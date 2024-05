Megrázta egész Európát a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen szerdán elkövetett merénylet. A kormányfő Nyitrabányán (Handlova), egy kihelyezett kormányülést követően közelítette meg a tömeget, ekkor adott le öt lövést közvetlen közelről a merénylő.

Ficót mentőhelikopterrel szállították a besztercebányai kórházba, ahol az orvosok órákon át húzódó műtétet hajtottak végre. Miriam Lapunikova, a kórház igazgatója a BBC szerint csütörtökön azt mondta, a miniszterelnök állapota még mindig nagyon súlyos.

Bár európai szinten ritka az efféle, politikai indíttatású merénylet, azért nem példa nélküli. A közelmúltban például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más, magas rangú ukrán politikai és katonai vezetők elleni merényletkísérleteket hiúsított meg az Ukrán Biztonsági Hivatal (SZBU) és a kémelhárítás.

Az SZBU és az ukrán főügyészi hivatal szerint a hatóságok letartóztatták az Ukrán Állambiztonsági Hivatal (UDO) két ezredesét, akiket hazaárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak. Az SZBU közölte, hogy egy ügynöki hálózat készült a merényleteket megvalósítani, melyet az állambiztonsági hivatal vezetésének közreműködésével a biztonsági szolgálat derített ki.

– idézi az SZBU élén álló Vasyl Maliukot az Al Jazeera.

De Vlagyimir Putyin orosz elnök is számos támadást úszott már meg hivatali ideje alatt. Esetében ezeket a próbálkozásokat már csírájukban elfojtották.

Sok más politikus azonban nem volt ennyire szerencsés, mint Putyin vagy éppen Zelenszkij. Abban az esetben pedig, amikor már a kiszemelt áldozathoz közel tudott kerülni a merénylő, a végkimenetel sokszor volt fatális.

Abe Shinzo

Abe Sinzo korábbi japán miniszterelnököt 2022 júliusában lőtték meg, hátulról, miközben Nara városában kampányolt. A politikust kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe died after being shot from behind, in the western city of Nara https://t.co/GsmbxSa1uH pic.twitter.com/Ax2TFygNuZ