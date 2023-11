2022-ben az uniós tagállamok 2331 millió euró összegben importáltak gyertyákat, ami 2021-hez képest 32 százalékos emelkedést jelent , akkor 1767 millió eurót ért el a világító eszközök importja - közölte az Eurostat, az unió statisztikai hivatala.

Az import háromnegyede más uniós tagállamokból származott összesen 1729 millió eurós összegben. Az elemzés kitér arra is, hogy az uniós tagállamok 2457 millió euró értékben exportáltak gyertyákat, ami 27 százalékos emelkedésnek felel meg az egy évvel korábbi 1938 millió eurós összeghez képest.

Németország a legnagyobb importőr

Németország 2022-ben 609 millió euró értékű gyertyát importált, ami a gyertyák teljes importjának 26 százalékát jelenti, ezzel az adattal Németország a legnagyobb uniós gyertyaimportőr. A dobogó második helyén Hollandia áll 313 millió eurós gyertyaimporttal (13 százalék) a harmadik helyen pedig Franciaország 173 millió eurós összeggel (7 százalék).

Az Európai Unión kívüli országokból származó gyertyák behozatala főként Kínából érkezik 425 millió euró értékben (71 százalék), majd az Egyesült Királyságból 55 millió eurós értékben vásárolnak az uniós tagok, (9 százalék) és Vietnám is 41 millió eurós gyertya szállítmány jön, ami a gyertyaimport 7 százalékát teszi ki.

Az uniós tagállamok közül Lengyelország a legnagyobb gyertyaexportőr az EU-ban. Utóbbi 2022-ben 922 millió euró értékben exportált gyertyát, ez a teljes kivitel 38 százalékát jelentette. Ezzel az export adattal megelőzte Hollandiát (246 millió euró) és Németországot is (205 millió euró).

Az unión kívüli országokba irányuló gyertyaexport közel egyharmada 159 millió euró összegben az Egyesült Királyságba az Egyesült Államokba (80 millió euró) és Svájcba (72 millió euró) irányult.

A mécseseket már szeptember végétől viszik, főleg a nyugdíjasok – mondta a Boon.hu-nak egy árus a Búza téri piacon. Az őszi időszak kedvez a mécses és gyertyavásárlásnak, ilyenkor a mindenszentek és halottak napja miatt is több gyertya fogy, és a karácsony közeledtével az adventi koszorúkat is a hagyományok szerint gyertyákkal díszítik, de sokan ajándékba is adják a különféle illatú gyertyákat.