A Dán Királyság részeként működő autonóm terület kormánya bejelentette, hogy törvényjavaslatot terjeszt elő Grönland politikai integritásának megőrzésére. Az indítványt a tervek szerint kedden tárgyalja a parlament. Ha megszavazzák, azonnal hatályba is léphet a szabályozás – számolt be a Guardian.

Annak ellenére, hogy Grönland és Dánia határozottan kijelentette, az északi-sarkvidéki sziget nem eladó, Donald Trump amerikai elnök többször is közölte: meg akarja szerezni Grönlandot. Azzal fenyegetőzött, hogy ennek érdekében akár vámokat és katonai erőt is kész bevetni.

Az ismétlődő fenyegetések miatt Grönlandon április 6 -án választásokat tartanak.

Ennek tisztaságát igyekszik biztosítani a hétfőn benyújtott törvényjavaslat is, amelyet a kormány közlése szerint „a grönlandi geopolitikai érdekek és a jelenlegi helyzet fényében kell mérlegelni, amikor egy szövetséges szuperhatalom képviselői kifejezték érdeklődésüket Grönland átvétele és ellenőrzése iránt”.

Az indítvány értelmében a pártok, beleértve a helyi és az ifjúsági tagozatokat, nem kaphatnak semmilyen hozzájárulást külföldi vagy névtelen adományozóktól.

A pártoknak megtiltják azt is, hogy egyetlen forrásból összesen 200 ezer dán koronát meghaladó magánjellegű hozzájárulást, illetve 20 ezer koronánál nagyobb összeget kapjanak a választások előtt.

Grönland védelmi és külpolitikáját jelenleg Dánia irányítja. Aaja Chemnitz, a dán parlament Grönlandot képviselő tagja a közelmúltban azt mondta az Agence France-Presse-nek:

„különféle emberek, különböző csoportok lesznek, akik megpróbálják befolyásolni az egész grönlandi választást, nem csak Grönlandon, hanem az egész világon.”

Koppenhága ragaszkodik ahhoz, hogy Grönland a grönlandiaké legyen, de a múlt héten Mette Frederiksen dán miniszterelnök mini körútra indult Európában, hogy támogatást szerezzen, miután egy szavai szerint „borzasztó” 45 perces beszélgetést folytatott Donald Trumppal.