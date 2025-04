Donald Trump és felesége részt vesz Ferenc pápa temetésén. Az utazást maga az amerikai elnök jelentette be közösségi médiaoldalán.

„Melania és én elmegyünk Ferenc pápa temetésére Rómába. Várjuk, hogy ott lehessünk" - írta Truth Social oldalán az elnök.

A katolikus egyházfő halála után Donald Trump részvétüzenetet adott ki, elrendelte, hogy az Egyesült Államok minden szövetségi épületén és katonai létesítményén félárbocra engedjék a nemzeti lobogót, és ugyanez vonatkozik az amerikai diplomáciai képviseletekre is külföldön.

Az elnök a Fehér Házban tartott húsvéti rendezvényen

„keményen dolgozó, jó embernek" nevezte az elhunyt pápát, aki szerette a világot, és különös szeretettel fordult azok felé, akik nehéz helyzetben vannak.

A Fehér Ház hagyományos húsvéti programján is ismertette elnöki határozatát az egyházfő emlékére hozott intézkedésről. Az összegyűltek előtt beszélt húsvét különlegességéről, és a Jézus Krisztus iránt egész életen át tartó mély tiszteletről.

„A vallás visszatér Amerikába" – fogalmazott, és azt ígérte, hogy ezt elő fogja segíteni.

Az Egyesült Államok valóban ápolta a Vatikánnal kapcsolatait. Éppen halála előtt egy nappal, Húsvétvasárnap fogadta Ferenc pápa az amerikai alelnököt. Erről J. D. Vance utóbb így emlékezett meg:

"Örültem, hogy láthattam őt, bár nyilvánvalóan nagyon beteg volt" – írta az alelnök, aki családjával Rómában töltötte a Húsvétot.

J.D. Vance felidézte Ferenc pápának a koronavírus-járvány első időszakában tartott szentbeszédét, és hozzátette, hogy mindig arról emlékezik majd a néhai pápára.

Az amerikai alelnök volt az utolsó külföldi politikus, akit Ferenc pápa fogadott.

A találkozóról megjelent hivatalos felvételeken az látható, hogy az egyházfő és a politikus megbeszélést folytat, és megajándékozzák egymást.

Timothy Dolan bíboros, New York érseke a Szent Patrik-székesegyházban szintén megemlékezett Ferenc pápáról, felidézte személyes találkozásaik alkalmait, valamint a pápa New Yorkban tett látogatását, a Madison Square Gardenben tartott szentmisét. Nagy tanítónak nevezte és példaként állította az egyházfő életét és azt a módot is, ahogy meghalt.

Soha nem koreografálhatjuk meg saját születésünket és halálunkat, mert az az Isten kezében van, de ha lehetséges volna, nem lehetett volna jobban megtervezni, mint ahogy megtörtént

– fejtette ki Timothy Dolan, emlékeztetve arra, hogy a pápa Húsvétvasárnap még megáldotta a világ katolikusait, és a Szent Péter téren mondhatta el utolsó áldását.

Timothy Dolan bíboros, New York érseke egyébként az egyike az új pápa megválasztására hamarosan Vatikánba utazó bíborosoknak. Az amerikai médiában már meg is kezdődtek a találgatások arról, hogy ki lehet az utód, és lehet-e amerikai a következő katolikus egyházfő.