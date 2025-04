Ferenc pápa végrendeletében megerősítette:

azt szeretné, hogy a pápák hagyományos sírhelye, a vatikáni Szent Péter-bazilika helyett a római Szent Mária (Santa Maria Maggiore)-bazilikában temessék el, „különösebb díszítések" nélkül. Nyughelyére pedig latinul írják rá pápai nevét: Franciscus.

Az elhunyt pápa végrendeletét azután tették közzé, hogy húsvéthétfő este lepecsételték lakhelyét és testét átszállították rezidenciája Santa Marta kápolnájába.

A római katolikus egyházfő utolsó kívánságának végrehajtását Rolandas Makrickas 53 éves litván bíborosra bízta.

Rolandas Makrickas 2024 óta a Santa Maria Maggiore-bazilika főpapja. Korábban a Szentszék diplomáciai szolgálatában dolgozott, 2006-tól 2021-ig, amikor is a bazilika igazgatásának átszervezésével bízta meg Ferenc pápa. Az érseki címet 2023-ban kapta meg, 2024-ben avatták bíborossá. Az elhunyt pápával közös volt a sport iránti szenvedélyük: míg az egyházfő a futballért rajongott, a bíboros fiatalabb korában vitorlázórepülős volt és egy rövid ideig a repülési karriert is fontolgatta. A pápa benne való bizodalmát illusztrálja az is, hogy annak idején az egyházfő egy találkozót szakított meg azért, hogy Makrickasnak - éppen egy folyosó közepén - felajánlja a bazilika rendkívüli biztosi posztját.

Íme a pápa végrendelete, amelynek végrehajtása a litván bíborosra vár:

A Szentháromság nevében. Ámen.

Mivel érzem, hogy földi életem vége közeledik, és élénken reménykedem az Örök Életben, végrendelkezésemet csak a temetésem helyére vonatkozóan kívánom kifejezni.

Életemet, papi és püspöki szolgálatomat mindig is Urunk Anyjára, a Legszentebb Szűz Máriára bíztam. Ezért kérem, hogy földi maradványaimat a feltámadás napjára várva a Szent Mária -bazilikában helyezzék örök nyugalomra.

Azt kívánom, hogy utolsó földi utam ezen a legősibb Mária-kegyhelyen érjen véget, ahová minden apostoli utazásom kezdetén és végén imádkozva mentem, hogy szándékaimat bizalommal bízzam a Szeplőtelen Anyára, és hogy megköszönjem neki engedelmes és anyai gondoskodását.

Kérem, hogy sírhelyemet a fent említett pápai bazilika pálos kápolnája (Salus Populi Romani kápolna) és a Sforza-kápolna közötti mellékfolyosó fülkéjében készítsék el, amint az a mellékletben szerepel.

A síremlék a földben legyen; egyszerű, különösebb díszítés nélkül, és az egyetlen felirat: Franciscus.

A temetésem előkészítésének költségeit az általam rendezett jótékony összegből fedezzék, amelyet a Szent Mária Pápai Bazilikának utalnak át, és amelyre vonatkozóan megfelelő utasításokat adtam Rolandas Makrickas érsek úrnak, a libériai káptalan rendkívüli biztosának.

Adja meg az Úr a megérdemelt jutalmat azoknak, akik szerettek engem és továbbra is imádkoznak értem. A szenvedést, amely életem utolsó részében jelen volt, az Úrnak ajánlottam fel a világbékéért és a népek közötti testvériségért.

Francesco