Teljes a káosz a világpolitikában az ukrajnai háborúval kapcsolatban: óránként történik valami, ami aggodalomra vagy éppen reményre ad okot. Néha követhetetlen az események folyama, mindenki mást mond, mindenki nagyobbat akar mondani a másiknál. Zsarolás, fenyegetőzés, egymásnak ellentmondás, szinte követhetetlen, ami történik.

Ez nem béketárgyalás volt, ez nem Ukrajnáról szól

Donald Trump januári beiktatása óta meglehetősen felgyorsultak az események a globális politikában. Az amerikai elnök egyik fő kampánytémája az volt, hogy amint beiktatják, 24 óra múlva véget vet a háborúnak. Ez egyelőre nem sikerült, annyi viszont történt, hogy elkezdtek kommunikálni egymással a felek, s egyes szereplők már asztalhoz is ültek. Ám nem minden arany, ami fénylik.

„Ez nem béketárgyalás volt. Így hivatkoznak rá, de ez nem az. Amerikai és orosz külügyi szereplők közti beszélgetés volt, amelynek leginkább szimbolikus szerepe volt, hiszen az elmúlt években nem nagyon került erre sor” – mondta az Economxnak Takácsy Dorka. Az Oroszország szakértő emlékeztetett, hogy ezek a találkozók most azért jelentősek, mert eddig ugye az oroszok elszigetelésre törekedett a nyugat, köztük az Egyesült Államok is. Ennek kapcsán tudni kell, hogy az izoláció ellenére létezett alsóbb szinten kommunikáció, de csak az eszkaláció megakadályozása miatt, és sikeres is volt. Hogy most újra leültek magasabb szinten, ez egy új dolog.

Az orosz fél ennek elképesztően örül, mert az ő kommunikációjuk szerint a háború eddig sem Ukrajna ellen zajlott, hanem hanem a nyugati világ ellen – leginkább az USA ellen –, ehhez Ukrajna csak egy eszköz. Sőt, Oroszországban egyenesen honvédő háborúról beszélnek, amit a NATO provokált ki. Ez egy párhuzamos univerzum, ez a narratíva a belföldi fogyasztóknak szólt, ez a propaganda



– közölte a szakértő.

Takácsy Dorka szerint onnan is látszik, hogy ez nem egy béketárgyalás volt, hogy a rendezésre komoly mandátuma senkinek nem volt orosz részről. Ott volt ugyan Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov elnöki tanácsadó, de ők nem fajsúlyos miniszterek. Lavrové nem egy erős pozíció ebből a szempontból, neki ugyanis nincs mandátuma Ukrajnáról tárgyalni. Hozzátette, a bejelentésekből is látszik, hogy ez csak egy előzetes tárgyalás volt, hiszen semmilyen érdemi konkrétum nem történt. Az viszont továbbra is egyre kézzelfoghatóbb eleme a putyini propagandának, hogy ő nem tekinti Ukrajnát legitim országnak, így Volodimir Zelenszkijt sem legitim vezetőnek. Nincs szüksége Zelenszkijre semmilyen tárgyaláson.

Az is lehet, hogy nincs is terv

Egyelőre nem teljesen látni, hogy Amerika merre akar menni – mondta az Oroszország szakértő, aki szerint nekik nem érdekük Oroszország alá menni, de Trump néha saját magának is ellent mond, ráadásul nemcsak ő beszél az USA nevében. Ott van még Kieth Kellogg (Trump ukrajnai különmegbízottja), plusz J.D. Vance alelnök is, és ők hárman sokszor teljesen különböző, három féle dolgot mondanak. Van, hogy Trump reggel 9-kor mond valamit, aminek délben Kellogg az ellenkezőjét állítja, J.D. Vance pedig délután 4-kor jön egy harmadik állítással.

„Sok szólamban, sok ellentétes dolog hangzik el. Nem tudni, hogy ez mennyire tudatos, hogy ez szándékos zavarkeltés-e. Az is elképzelhető, hogy a bal kéz nem tudja, mit csinál a jobb. Lehet, hogy nincs is terv” – közölte Takácsy Dorka. Szerinte egy dolog azonban nyilvánvaló:

„az a szövegkönyv, amit Trump mond, a Kremlben is készülhetett volna. Folyamatosan visszaköszön a Kreml szóhasználata”.

Az EU sosem volt erős külpolitikában

Az elmúlt napokban folyamatosan azzal szembesültünk, hogy a főszereplők nem kívánnak kommunikálni az Európai Unióval. Trump nem kínált helyet az EU-nak az asztalnál és Putyin sem tette Európát a vendéglistára. Egyelőre nem dőlt el, hogy kihagyják ez az Európai Uniót, ha lesznek valódi béketárgyalások.

„Az EU külpolitikában sosem volt erős játékos. Van ugyan külügyi főbiztos, de alapvetően gyenge mandátumokkal rendelkezik, mert a tagállamok nem mondanak le saját külügyi elképzeléseikről. Itt vagyunk például mi, hiszen Magyarország szinte minden platformon szembement az uniós külpolitikával. Sok minden rajtunk múlt, amit a főbiztosnak kellett a nevére vennie” – hangsúlyozta Takácsy Dorka, aki szerint az EU talán most kénytelen lesz magához térni. Rámutatott továbbá, hogy a kollektív nyugat viszont csinálhatott volna mást. Ha már a korábbi orosz terjeszkedésre komolyabb szankciókkal reagált volna, akkor talán el sem indult volna az ukrajnai invázió. Ez az egész a 2008-as grúz lerohanással kezdődött, és csak tessék-lássék válaszok érkeztek a nyugattól.

Az USA egyelőre nem számol az EU-val az orosz-ukrán háború kapcsán Kép: Getty Images

Az Oroszország-szakértő szerint a nyugat kezdettől félreértette Moszkvát. Mindig úgy érezték, az oroszokat nem szabad provokálni, s valahányszor a nyugat átlépte a vörös vonalat, nem történt semmi. Putyin folyamatosan csak fenyegetőzik, elrettent, de ez csak pszichológia. Az EU ezt nem vette észre, nem vizsgázott jól, de Amerika is elhasalt ebből a szempontból.

Nem történt más, mint vörös vonal tologatás, amit az oroszok úgy értelmeztek, hogy a nyugat gyenge, megosztott, semmi nincs ami az útjában álljon.

A szankciókra Oroszország nem úgy reagált, hogy abbahagyják az agresszív inváziót, inkább a felhívás keringőre frázist vették elő, hiszen bármit tettek, nem történt semmi.

Mi jön most?

„Lehetett sejteni, hogy Trump nagyon gyorsan valami látványosat akar felmutatni. Ez sikerült, de értelme egyelőre nincs. Annyi viszont biztos, hogy elkezdte lebontani a jelenlegi világrendet” – mondta Takácsy Dorka. Hozzátette, nem tudni, hová vezet ez, hiszen, mintha ki akarná hagyni Európát mindenből, de ez nem fog működni. Ha nem teszünk semmit, akkor a befagyott konfliktus felé megyünk. A diplomáciai definíció szerint a befagyott konfliktusok olyan konfliktusok, amelyeknek katonai eszkalálódása ugyan megszűnt, de nem került sor azok katonai és politikai lezárására. Ilyen esetekben gyakran csak tűzszüneti megállapodást kötnek a felek, amelyet általában nem tartanak be teljes mértékben. Az eszkalálódás viszonylagos megszüntetése nem zárja ki az alacsony intenzitású katonai cselekményeket, és az időnként fellángoló összecsapásokat.

Donald Trump gyorsan berúgta a világpolitika ajtaját beiktatása után nem sokkal Kép: Getty Images

Az Oroszország-szakértő szerint ha Trump alámegy Putyinnak az olyan kérdésekben, minthogy Ukrajna nem lehet uniós- vagy NATO tag, és Európa ebből kimarad, akkor mindenképp a befagyott konfliktus felé megyünk. Ha ezek megtörténnek, akkor elképzelhető, hogy rá lehet erőszakolni Ukrajnára a tűzszünetet, de utána semmi nem garantálja, hogy Moszkva ne folytassa a csapásokat, hiszen neki a gyenge, destabilizált Ukrajna az érdeke.

Ha az oroszokat nem sikerül rávenni, hogy hagyjon fel az invázióval, akkor Ukrajnába nem fognak befektetések érkezni, hiszen ki akar ott építkezni, ahol másnap egy rakéta megsemmisítheti az építményt?! Amennyiben ez bekövetkezik, Ukrajna gazdasága katasztrofális állapotba kerül.

Arról nem is beszélve, hogy azok a milliók, akik a háború miatt kivándoroltak, nem fognak hazatérni, pedig égető szükség lesz rájuk a jövőben. Ukrajna nagyon várja haza a jól képzett fiatalokat, akik a nyugati know how-t is hoznák magukkal. Ez a forgatókönyv tehát mindenképp elkerülendő, de látni kell, hogy ez Putyi fő érdeke.

Tisztában kell lenni azzal, hogy Donald Trump nem fog békét teremteni. Hiába mondják, ez nem igaz



– húzta alá Takácsy Dorka, aki szerint Trump viszont meg tudja zsarolni Ukrajnát úgy, hogy Amerika vastagon jól járjon. Ezt már láthattuk is, amikor bejelentette a ritkaföldfémekre való igényét. Ez az igény egyébként nem ördögtől való, hiszen maga Zelenszkij is belengette tavaly a republikánusoknak, hogy ha erkölcsi okokból nem is, akkor emiatt támogassák az országát. Az ukrán elnök tudja, hogy ez fontos az USA-nak. De Trumpék ezzel brutálisan visszaélnek, hiszen 500 milliárd dollár értékű ásványkinccsel kellene ellentételezni az amerikai támogatást. Az Oroszország szakértő kiemelte, ez az összeg példátlan a történelem során, hiszen még a legyőzött náci Németországnak sem kellett ennyit fizetnie kompenzációként, így Oroszország most elégedetten dörzsölheti a markát.