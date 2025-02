Donald Trump elnök szerdán támogatta azt az ötletet, hogy kormánya átvegye Washington irányítását, mondván, hogy a helyi kormány „nem végzi el a munkát” a bűnözés és a hajléktalanság elleni küzdelemben – írta meg a Reuters.

Trump, aki már korábban is tett hasonló felhívásokat, most úgy fogalmazott, erősen és törvényesen működtetniük Washington DC-t, hogy az biztonságosabb legyen. Az amerikai elnök azt is elmondta, kedveli a polgármestert, jól kijön vele, de túl sok bűnözés, túl sok graffiti, és nem szeretné, ha a külföldi állam- és kormányfők ezt látnák washingtoni utazásaik során.

A republikánus képviselők két hete benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely megszüntetné a District of Columbia helyi önkormányzatát, beleértve a megválasztott polgármestert és a városi tanácsot.

2023-ban már volt egy hasonló jogszabály, de azt nem fogadtak el, és a szenátus szabályai szerint továbbra sem valószínű, hogy ez sikerülne.