Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy ha szombat délig nem adják vissza az összes Gázában fogva tartott izraeli túszt, akkor azt fogja javasolni, hogy mondják fel az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet, és engedjék, hogy „elszabaduljon a pokol”.

Az amerikai elnök hétfőn késő este a Fehér Ház Ovális Irodájában újságíróknak nyilatkozva azt is mondta, hogy esetleg visszatartja a Jordániának és Egyiptomnak nyújtott segélyeket, ha ezek az országok nem fogadják be a Gázából áttelepített palesztin menekülteket - számolt be a Guardian.

Trump azután beszélt erről, hogy a Hamász közölte: a tűzszüneti megállapodás megsértése miatt határozatlan időre elhalasztja a túszok szabadon bocsátását. Ennek hatására az izraeli védelmi miniszter riadókészültségbe helyezte az ország hadseregét, és utasítást adott, hogy készüljenek fel „bármilyen gázai forgatókönyvre”.

Az amerikai elnök szörnyűnek nevezte a Hamász nyilatkozatát, és azt mondta, hagyja, hogy Izrael döntsön arról, végül mi történjen a tűzszünettel.

„De ami engem illet, ha szombat 12 óráig - szerintem ez egy megfelelő időpont - nem kapják vissza az összes túszt, akkor azt mondanám, hogy töröljék el a tűzszünetet, és minden tétnek vége, hadd törjön ki a pokol”

- mondta Trump.

Az ultimátum véget vethet a három hete tartó tűzszünetnek, amely szigorú menetrendet diktál az izraeli túszok szabadon bocsátására az izraeli börtönökben fogva tartott több száz palesztin fogolyért cserébe.

Trump azt is hangsúlyozta, hogy a túszokat nem apránként, egyesével-kettesével kellene elengedni. „Mindannyiukat vissza akarjuk kapni" - közölte.

Jelezte, hogy nem beszélt Benjamin Netanjahuval az általa javasolt ütemtervről. Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét intézkedéseket tervez követelésének érvényre juttatása érdekében, Trump azt mondta: „Majd kiderül. És ők is rá fognak jönni. A Hamász is rá fog jönni, hogy mire gondolok. Ezek beteg emberek”.

Arra, hogy ez amerikai katonai fellépést vonna-e maga után, közvetlenül nem válaszolt.

Donald Trump azt is felvetette:

elképzelhető, hogy visszatartja a Jordániának és Egyiptomnak - az USA legközelebbi szövetségeseinek a térségben - nyújtott segélyeket, ha azok nem járulnak hozzá ahhoz a tervéhez, hogy az USA átvegye Gázát, és palesztinok millióit telepítse át a szomszédos államokba.

„Ha nem egyeznek bele, elképzelhető, hogy visszatartanám” - fogalmazott Trump.

Ez a fenyegetés azt követően hangzott el, hogy Egyiptom korábban elutasított „minden olyan kompromisszumot”, amely sértené a palesztinok jogait.