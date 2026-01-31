Jobb szemfülesnek lenni a visszajárónál: akár százezreket is érhet egy hibásan vert 200 forintos, ami ráadásul bármelyik háztartásban ott rejtőzhet, mivel forgalomban van.

A szoljon.hu arról ír,

egy hibás veret miatt övezi kitüntetett figyelem az úgynevezett „tükörtojásos” 200 forintos érmét.

Különlegességét az adja, hogy a kétféle fémből készült, bimetál érme belső magja nem pontosan középen van, mintha félrecsúszott volna, idézi a Dívány a cikket.

Arra is kitérnek, ha elszabadul a piaci hangulat, a közösségi oldalakon és apróhirdetésekben rendesen megkérhetik az árát, ha valaki gyűjtőként csapna le egy ilyen kétszázasra: 100-150 ezer forintot is kóstálhat. 

Emlékeztetnek, a pénzverésnél ugyan alapjáraton az a cél, hogy hibás érme ne kerüljön forgalomba, néha azonban mégis előfordul, hogy egy-egy darab mégis átcsúszik az ellenőrzésen. Épp ez adja az ilyen érmék ritkaságát és értékét. Megjegyzendő viszont, hogy a végösszeg függ a hiba mértékétől és az érme állapotától, minden darabot egyedileg kell megvizsgálni. 

