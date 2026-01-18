Ha véletlen utalás érkezik a számlánkra és becsületesen visszautaljuk, voltaképp akaratlanul is pénzmosásban vehetünk részt egy terjedő csalástípusban – hívja fel a figyelmet a Dívány.

Egy Redditen napvilágot látott beszámoló szerint egy felhasználó a netbankjában arra lett figyelmes, hogy 32 ezer forintnyi utalást kapott. Mivel ő nem várt pénzt, bizonytalan volt abban, mi lehet ennek az oka, vajon csalás áll-e a háttérben. Ezért úgy volt vele, rákérdez, hogy ismernek-e mások ilyen típusú átverést.

A kommentekből kiderült,

sokan így próbálnak akár nagyobb összeget is tisztára mosni.

Céljuk az, hogy a becsületes másik fél a saját számlájáról utalja vissza az összeget. Bár ebben az esetben nem minket fosztanak ki közvetlenül, de asszisztálhatunk ahhoz, hogy mások legális bevételként könyvelhessék el a homályos eredetű pénzüket.

Egy hozzászóló szerint lopott pénz esetén jelezni kell a bankunknak, és várni kell, amíg ők megoldják. Mivel a csaló pénze a mi saját számlánkon jelenik meg, ezért a bank, a rendőrség, akár még az áldozat is azt hiheti, mi vagyunk a csalók. Nem várt utalás esetén tehát

a legjobb, ha a bank ügyfélszolgálatával felvesszük a kapcsolatot, és kérjük, hogy fordítsák vissza az utalást.

Ilyenkor a küldő fél a saját pénzét kapja vissza. A pénzmosásban való részvétel a Btk. 399. paragrafusa szerint bűncselekmény.