Az elmúlt években, évtizedben hihetetlen változásoknak lehettünk a szemtanúi, a társadalmi-

gazdasági folyamatok teljesen új típusú kihívásokkal és lehetőségekkel szembesítettek

mindannyiunkat. A pandémia, a globális felmelegedés elleni küzdelem, a gazdasági és

energiaválság kihívásokat jelentenek, míg a technológia fejlődése, a zöld megoldások és a

rugalmas, élményalapú szolgáltatások pedig lehetőségeket kínálnak. Összességében egy

sakkjátékos fejével kell gondolkodni, ahol nem csak számtalan variációt kell mérlegelni, hanem ezzel együtt a jelen lépéseinek illeszkednie kell a győztes stratégia hosszútávú jövőképéhez.

A nagy mértékű átalakulás miatt az ingatlankezelők számára alapos, prediktív stratégia

szükséges, hogy a meglévő épületállományukat rugalmasan versenyképessé tegyék, miközben a bérlői közösségükkel összefogva leküzdjék az akadályokat és új lehetőségeket alkalmazzanak. A globális problémák valójában katalizátorszerepet is betöltenek, hiszen az ingatlankezelőket arra sarkallják, hogy folyamatos innovációval fejlesszék a szolgáltatásaik körét.

A sokismeretlenes egyenlet meghatározó tényezője a diverzifikált portfólió is, amikor többféle

eszköztípussal rendelkezik egy vállalat, amely személyre szabott megoldásokat igényel a

jelenlegi gazdasági környezetben. A modernkori ingatlankezelők a bérlők jövőképét is előtérbe

helyezik, hiszen ma már a bérbeadó és a bérlő kapcsolata nem szimplán üzleti alapú

viszonyrendszert jelent, hanem egyetlen közös ökoszisztémát alkotnak, ahol a nehézségek

leküzdésekor a siker is közös.

Mi a siker titka?

Kiváló példa erre a Magyarországon meghatározó szerepet betöltő, 662500 négyzetméternyi

ingatlanportfólióval rendelkező CPI Hungary, amely strip mallokat, irodaházakat,

bevásárlóközpontokat, hoteleket is kezel és menedzsel. Sőt, az elmúlt évek földrengésszerű

változásai közben sikerült megdupláznia állománya méretét. A rugalmas portfóliókezelési

stratégiája szofisztikált és innovatív megoldásokat kínál, így többek között az irodapiacon a

szolgáltatás- és élményalapú koncepció kidolgozásával válaszolt a válsághullámokra.

Mivel a bérlő cégek egyre nagyobb rugalmasságot várnak el az irodaterek kapcsán, hiszen egyre kevésbé tudnak hosszú távon elköteleződni, ezért a CPI Club idei elindításával egy vadonatúj terméket is bevezettek az irodapiacon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a CPI új típusú tereket kínál a bérlők számára, amely egyfajta előnyrendszerként működik. Például már több irodaépületben is ki lehet bérelni azonnal költözhető irodát, egyéni és cégigényekre szabott szolgáltatott irodát, illetve konferencia- és tárgyalótermet is. Továbbá a az irodaházaiban már kilenc Club Cornert azaz multifunkcionális teret alakított ki a bérlők számára a közös épületzónákban, amelyek informális, kapcsolatépítésre szolgáló találkozóknak és persze munkavégzésnek is helyet adnak.

A szolgáltatásalapú megközelítés az élményszerű megoldásokkal jár együtt, hiszen a pandémia után jelentős mértékben előretörő home office némileg visszaszorult. A munkatársak egyre több időt töltenek el az irodákban, így valójában az új szolgáltatások a céges közösségépítés új inspirációi is lehetnek. A Club Corner-ek mellett itt említhetjük meg az irodakomplexumokban szervezett piacokat, a ruhatisztító- és masszázsszolgáltatást, illetve az edzőtermeket. Tavaly 32 új wellbeing szolgáltatást indítottak, továbbá öt épületben tették elérhetővé az üzleti- és concierge szolgáltatást– amely így már 10 irodaházban vehető igénybe.

Zöldek mindenhol és mindenkor

Szintén fontos trend a kereskedelmi ingatlan-piacon a zöld megoldások előtérbe kerülése az energiaválság, a fenntarthatóság, illetve az ESG-szempontoknak való megfelelés érdekében. A CPI igyekszik versenyelőnyt kovácsolni a bérlőkkel történő hatékonyabb információáramlásból, a fenntartható energiaszerződésekből, a piacon elsőként összeállított ESG ütemtervből és a károsanyag-kibocsátás csökkentését is célul kitűző zöld szerződéseiből. Tavaly már minden új bérlővel ilyen megállapodást kötöttek. Ennek során a társaság a közelmúltban indított bérlői fórumokat 2024-ben is folytatta: 15 házban tartottak megbeszélést, ahol egyeztetik a fenntarthatósági törekvéseket és feltérképezik az új bérlői igényeket.

A CPI Hungary célkitűzései közé tartozik a diverzifikált ingatlanportfólió folyamatos fejlesztése, a fenntarthatósági törekvések erősítése, valamint a bérlői igények magas szintű kielégítése rugalmas irodamegoldások és jólléti szolgáltatások kínálatával

– hangsúlyozza Gereben Mátyás, a CPI országmenedzsere.

A zöld szerződésekkel párhuzamosan a zöld energia is egyre meghatározóbb része a fenntartható ingatlanstratégiáknak, így 2024-ben a CPI Hungary két bevásárlóparkja, a City Market Soroksár és City Market Dunakeszi tetejére is kisebb napelemparkot épített. Ma már a vállalat összesen közel 2 megawatt energiát termel napenergia segítségével. Továbbá a társaság 12 irodaházának BREEAM In-Use minősítését is megújította (Very Good), illetve három bevásárlóközpontja tavaly először kapta meg ezt a minősítést, ami mutatja, hogy a meglévő állomány folyamatos fejlesztése és karbantartása növeli a versenyképességet. A cég elkötelezett a körforgásos szemléletmód mellett, melynek célja az épületberendezések élettartamának minél hosszabb megőrzése magas színvonalú karbantartással és korszerűsítéssel, valamint a környezetterhelés minimalizálásával.

Nincs megállás, hiszen az ingatlankezelésben hosszú távú perspektíva és stratégia mentén születnek az új megoldások, amelyek egy kirakós puzzle-elemeiként formálják a jövőképet. 2030-ig 30 százalékkal kívánjuk csökkenteni a kezelt épületeink karbonlábnyomát: ennek szellemében bővítjük a fenntartható forrásokból beszerezhető energia mennyiségét.”

– tette hozzá az országmenedzser.

A vállalat részt vesz a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete HuGBC ESG munkacsoportjában is, ahol a cél a nettó nulla kibocsátás felé vezető út kidolgozása.

A fenntarthatóságra való igény kéz a kézben jár a társadalmi felelősségvállalással, amelyből a

CPI is igyekszik kivenni a részét. A Bábozd Zöldre Alapítvánnyal közösen a cég munkatársai tavaly megtisztítottak egy tanösvényt, és felújítottak egy játszóteret. De a vállalat a saját kollégái fizikai és mentális egészségére is ügyel, hiszen a preventív szűrővizsgálatok mellett elérhetővé tette a pszichológiai konzultációkat, illetve a készségfejlesztő tréningeket. A munkatársi elégedettségi mutató pedig 2024-ben tovább emelkedett.

95 százalék feletti bérbeadási mutató

A CPI Hungary jelenleg 1200 futó projektben 1,3 milliárd forintnyi beruházást kezelt Magyarországon 2024-ben. Csak tavaly 321 épületgépészeti felújítást valósított meg, illetve a bérlők igényei alapján 218 üzlethelyiséget kezdett el átalakítani, amelyből 67-et már be is fejezett. A vállalat számos Stop Shopot működtet az ország különböző pontjain, sőt, tavaly megkapta a salgótarjáni Stop Shop építési engedélyét, vagyis indulhat a beruházás.

De további számokat is érdemes megemlíteni: a lassan induló 2024-es turisztikai évad ellenére a CPI Hotels Hungary budapesti szállodái az 4 százalék-os foglatság és a 6 százalék-os átlagár növekedésnek köszönhetően az év végére 12 százalék-kal több bevételt realizáltak a 2023-as évhez képest, a 2025-ös év legnagyobb kihívása számunkra a két Mérleg utcai projekt, a 4 csillag Superior besorolású 54 szobás Mamaison Hotel Chain Bridge Budapest és a négy csillagos, 99 szobás Mamaison Vibe Hotel Budapest Downtown megnyitása és piaci bevezetése.

Az ingatlankezelő vállalat tavaly a válságos időkben is 76 irodabérleti szerződést között 54500 négyzetméteren, miközben 8 olyan épületet kezel, ahol a kihasználtsági ráta meghaladta a 95 százalékát, noha az országos üresedés elérte a 14 százalékot. De ugyanígy a konferenciatermeikben is átlagosan minden második nap volt foglalásuk. Nem véletlen, hogy a CPI Hungary az eredmények tükrében megkapta a 2024-es Portfolio Property Award Díjátadón az Év Facility Management (FM) vállalat díját, illetve különdíjban is részesült.