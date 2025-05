2024-ben rekordot döntött a vállalati felvásárlások értéke Magyarországon. A tranzakciók becsült összértéke mintegy 9 milliárd dollárt tett ki, ami csaknem 40 százalékos emelkedést jelent és 14 év távlatában is rekordnak számít. Kutatások szerint a kiemelkedő értéknövekedést az aktív stratégiai befektetők, valamint a piacra egyre nagyobb arányban visszatérő pénzügyi befektetők mozgása hajtotta. A legvonzóbb szektor a feldolgozóipar volt.

A számok mögött azonban emberi döntések és történetek állnak.

Magyarországon több, mint 90.000 olyan vállalkozás működik, amelyet az első generációs alapítók irányítanak, és közülük is egyre többen készülnek tudatosan a kiszállásra.

A generációváltás már nem a jövő kérdése, itt és most történik – hangsúlyozta Karácsony-Kasza Renáta, a SalvadorSystem Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Szerinte az alapítók többsége 50-70 év közötti, és egyre fontosabb számukra a vállalkozás utáni élet tudatos tervezése. Az AI, a digitalizáció és az automatizáció miatt is sokan érzik úgy, ha most nem lépnek, elveszik, amit egy életen át felépítettek – tette hozzá.

A bizonytalanság akár csökkentheti is a tranzakciók számát.

Ha a vevők hosszú távon gondolkodnak, és a cégtulajdonosok rugalmasak, akkor ez élénkítő hatással is lehet a piacra – mondta a szakértő.

A magyar piac pályázat-orientált szerkezete tovább bonyolítja a helyzetet. A támogatási forrásoktól való függés kiszolgáltatottá teszi a cégeket, ami szintén az eladás melletti tudatos döntés felé tolhatja a tulajdonosokat.

Karácsony-Kasza Renáta szerint a technológiai transzformáció, a mesterséges intelligencia, az automatizáció, gyors ütemben alakítja át a versenypiacot. Az ilyen típusú cégek felvásárlása, főként a technológiai fókuszú vevők részéről kaphat jelentős lendületet. Emellett az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontok előtérbe kerülése is új lehetőségeket nyit az átalakulás előtt álló cégek számára.

Sokan túlértékelik a saját vállalkozásukat, mások viszont alábecsülik azt, egyik sem jó irány.

Egy pontos, szakmailag megalapozott értékelés ma kulcsfontosságú a sikeres tranzakciókhoz. Az első és egyértelmű mutató a pénzügyi teljesítmény, de minden befektető nagyra értékeli a meglévő, hosszútávú ügyfélszerződéseket és hatalmas értéket képvisel a felkészült, edukált menedzsment is. Azt is mérlegelni kell, hogy szolgáltató vagy termelő cégről van-e szó, milyen állapotúak az eszközök, milyen irányba tartanak az iparági trendek.

Amikor a vállalkozás napi működtetése már nem okoz örömet, inkább megterhelő, akkor lépni kell.

Amikor a tulajdonos azt látja, hogy a fejlesztésekhez nincs elég forrás vagy energia, amikor nem biztosított az utódlás, amikor előtérbe kerül az érzelmi elengedés, akkor derül ki, hogy nincsenek tapasztalataik a cégeladás terültén, amely egy hosszú folyamat, az alapos felkészülés, a stratégia kialakítása, a reális cégértékelés, és a nyílt kommunikáció mind kell ahhoz, hogy a tranzakció valóban sikeres legyen.